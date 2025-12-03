Izrael po více než 40 letech jednal s Libanonem, řešilo se dodržování příměří

Setkání přichází v době, kdy Izrael hrozí Libanonu eskalací bojů a pokračuje v útocích na jeho území navzdory příměří, které obě země podepsaly 27. listopadu 2024. Podle Saláma je cílem ukončit nepřátelské akce, dosáhnout úplného stažení Izraele z libanonského území a zajistit propuštění libanonských rukojmích. Zdůraznil, že země zůstává oddán Arabské mírové iniciativě z roku 2002 a nehodlá uzavřít s Izraelem separátní mírovou dohodu.
Schůzka se uskutečnila v libanonském městě Nakúra poblíž izraelských hranic za přítomnosti americké vyslankyně Morgan Ortagusové.
Libanonský premiér také oznámil, že na dodržování příměří budou dohlížet zástupci OSN, Spojených států a Francie, a to včetně monitorování odzbrojení libanonského militantního hnutí Hizballáh.
Salám rovněž potvrdil, že libanonská armáda má podle mírové dohody dokončit odzbrojení Hizballáhu do konce letošního roku v oblasti mezi izraelsko-libanonskou hranicí a řekou Lítání. Tím by libanonská armáda získala výhradní kontrolu nad ozbrojenými silami na jihu země. Izrael mezitím obviňuje šíitské hnutí z pokusů o opětovné vyzbrojení.
Kancelář izraelského premiéra Benjamina Netanjahua označila schůzku za první pokus o navázání základních vztahů a hospodářské spolupráce mezi oběma zeměmi. Podle tiskové zprávy jednání s Libanonem proběhla v "pozitivní atmosféře", přičemž kancelář zopakovala, že odzbrojení Hizballáhu je nevyhnutelné.
Mezi Izraelem a Libanonem přes rok platí příměří, které však nevedlo k úplnému zastavení bojů ze strany Izraele. Izraelská armáda a letectvo stále útočí na Libanon a tvrdí, že údery míří na hnutí Hizballáh. To se podle Izraele snaží obnovit své vojenské kapacity výrazně zasažené loňskými boji. Tato snaha porušuje podmínky příměří, uvádí dále Izrael. Vláda v Bejrútu oponuje, že se jedná o narušování libanonské svrchovanosti.
Samotný Hizballáh, který ostřeloval Izrael od října 2023 do listopadu 2024, odmítá požadavek libanonské vlády na odzbrojení. Podle něj by se tak jen oslabila libanonská schopnost vzdorovat vojenským útokům ze sousední země. Na odzbrojení Hizballáhu tlačí Izrael i Spojené státy.