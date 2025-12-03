Zahraničí

Izrael po více než 40 letech jednal s Libanonem, řešilo se dodržování příměří

ČTK ČTK
před 48 minutami
Středeční setkání považuje izraelský premiér Benjamin Netanjahu za první krok k navázání základních vztahů a hospodářské spolupráce mezi oběma zeměmi. Libanonský předseda vlády Naváf Salám ale uvedl, že jednání je stále daleko od míru i od diplomatické či ekonomické normalizace vztahů, píše agentura AFP. Jde o první přímé rozhovory mezi oběma znepřátelenými zeměmi po více než čtyřech desetiletích.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu | Foto: Reuters

Setkání přichází v době, kdy Izrael hrozí Libanonu eskalací bojů a pokračuje v útocích na jeho území navzdory příměří, které obě země podepsaly 27. listopadu 2024. Podle Saláma je cílem ukončit nepřátelské akce, dosáhnout úplného stažení Izraele z libanonského území a zajistit propuštění libanonských rukojmích. Zdůraznil, že země zůstává oddán Arabské mírové iniciativě z roku 2002 a nehodlá uzavřít s Izraelem separátní mírovou dohodu.

Související

Video, které pobouřilo část izraelské veřejnosti. Zničený jižní Libanon jako atrakce?

Izrael, voják, válka

Schůzka se uskutečnila v libanonském městě Nakúra poblíž izraelských hranic za přítomnosti americké vyslankyně Morgan Ortagusové.

Libanonský premiér také oznámil, že na dodržování příměří budou dohlížet zástupci OSN, Spojených států a Francie, a to včetně monitorování odzbrojení libanonského militantního hnutí Hizballáh.

Salám rovněž potvrdil, že libanonská armáda má podle mírové dohody dokončit odzbrojení Hizballáhu do konce letošního roku v oblasti mezi izraelsko-libanonskou hranicí a řekou Lítání. Tím by libanonská armáda získala výhradní kontrolu nad ozbrojenými silami na jihu země. Izrael mezitím obviňuje šíitské hnutí z pokusů o opětovné vyzbrojení.

Související

Izraelský premiér Netanjahu se objevil u soudu, zastal se ho i Trump

Benjamin Netanjahu

Kancelář izraelského premiéra Benjamina Netanjahua označila schůzku za první pokus o navázání základních vztahů a hospodářské spolupráce mezi oběma zeměmi. Podle tiskové zprávy jednání s Libanonem proběhla v "pozitivní atmosféře", přičemž kancelář zopakovala, že odzbrojení Hizballáhu je nevyhnutelné.

Mezi Izraelem a Libanonem přes rok platí příměří, které však nevedlo k úplnému zastavení bojů ze strany Izraele. Izraelská armáda a letectvo stále útočí na Libanon a tvrdí, že údery míří na hnutí Hizballáh. To se podle Izraele snaží obnovit své vojenské kapacity výrazně zasažené loňskými boji. Tato snaha porušuje podmínky příměří, uvádí dále Izrael. Vláda v Bejrútu oponuje, že se jedná o narušování libanonské svrchovanosti.

Samotný Hizballáh, který ostřeloval Izrael od října 2023 do listopadu 2024, odmítá požadavek libanonské vlády na odzbrojení. Podle něj by se tak jen oslabila libanonská schopnost vzdorovat vojenským útokům ze sousední země. Na odzbrojení Hizballáhu tlačí Izrael i Spojené státy.

 
Mohlo by vás zajímat

Ukrajina zasáhla ropovod Družba, kterým teče ropa na Slovensko a do Maďarska

Ukrajina zasáhla ropovod Družba, kterým teče ropa na Slovensko a do Maďarska

Chaos v dopravě, zavřené školy a obchody. Kubu postihl velký výpadek proudu

Chaos v dopravě, zavřené školy a obchody. Kubu postihl velký výpadek proudu

Špatná zpráva, Rusy zajatý Čech jde za mříže. Zjevné porušení práva, vzkázala Praha

Špatná zpráva, Rusy zajatý Čech jde za mříže. Zjevné porušení práva, vzkázala Praha

Rébus po "mírové" schůzce v Kremlu. Jaký kompromis bude ochotna přijmout Ukrajina

Rébus po "mírové" schůzce v Kremlu. Jaký kompromis bude ochotna přijmout Ukrajina
zahraničí Aktuálně.cz Obsah gaza palestina Izrael Libanon Benjamin Netanjahu příměří jednání rozhovory

Právě se děje

Aktualizováno před 16 minutami
Ukrajina zasáhla ropovod Družba, kterým teče ropa na Slovensko a do Maďarska

ŽIVĚ
Ukrajina zasáhla ropovod Družba, kterým teče ropa na Slovensko a do Maďarska

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 24 minutami
Chaos v dopravě, zavřené školy a obchody. Kubu postihl velký výpadek proudu

Chaos v dopravě, zavřené školy a obchody. Kubu postihl velký výpadek proudu

Část karibského ostrova včetně metropole Havany byla bez proudu několik hodin. Kubánský prezident Miguel Díaz-Canel přičetl výpadek americkým sankcím.
Aktualizováno před 38 minutami
Špatná zpráva, Rusy zajatý Čech jde za mříže. Zjevné porušení práva, vzkázala Praha

Špatná zpráva, Rusy zajatý Čech jde za mříže. Zjevné porušení práva, vzkázala Praha

Ruská média informovala o tom, že Trana zajali vojáci Ruské federace v srpnu 2025 u obce Červený Lyman poblíž města Pokrovsk v Doněcké oblasti.
Aktualizováno před 47 minutami
Sparta byla blízko blamáži, zachránila ji penalta. Podle Priskeho zápas kontrolovala

Sparta byla blízko blamáži, zachránila ji penalta. Podle Priskeho zápas kontrolovala

Fotbalisté Sparty v dohrávce osmifinále domácího poháru vydřeli vítězství 2:1 v Brně nad Artisem. Až v 89. minutě rozhodl z penalty Albion Rrahmani.
před 48 minutami
Izrael po více než 40 letech jednal s Libanonem, řešilo se dodržování příměří

Izrael po více než 40 letech jednal s Libanonem, řešilo se dodržování příměří

Libanonský předseda vlády Naváf Salám uvedl, že jednání je stále daleko od míru i od diplomatické či ekonomické normalizace vztahů s židovským státem.
před 1 hodinou
Rébus po "mírové" schůzce v Kremlu. Jaký kompromis bude ochotna přijmout Ukrajina

Rébus po "mírové" schůzce v Kremlu. Jaký kompromis bude ochotna přijmout Ukrajina

Šestice otázek a odpovědí ukazuje, k jak krvavému kompromisu musí obě válčící strany ještě dospět
Aktualizováno před 1 hodinou
Mbappé se podílel na všech brankách, Real vyloupil Bilbao

Mbappé se podílel na všech brankách, Real vyloupil Bilbao

Fotbalisté Realu Madrid v 19. kole španělské ligy zvítězili 3:0 v Bilbau. Dva góly a asistenci zaznamenal nejlepší střelec soutěže Kylian Mbappé.
Další zprávy