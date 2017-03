Izrael po více než 20 letech vybuduje novou židovskou osadu na palestinském území

před 35 minutami

Po více než dvou desítkách let na palestinském území vyroste první židovská vesnice. Osada vznikne v oblasti zvané Emek Šilo poblíž palestinského města Nábulus. Izrael přestal nová sídliště budovat začátkem 90. let. Stávající osady se ale rozrůstají a nový zákon umožňuje také legalizovat ty, které vznikly bez povolení. V osadách na Západním břehu žije asi 450 tisíc Židů.

Jeruzalém - Izraelský bezpečnostní kabinet povolil vybudovat novou židovskou osadu na palestinském Západním břehu Jordánu. Půjde o první novou výstavbu tohoto druhu po více než 20 letech. Osada vznikne v oblasti zvané Emek Šilo poblíž palestinského města Nábulus. Palestinské vedení izraelské rozhodnutí odsoudilo.

O nové osadě hlasovali členové bezpečnostního kabinetu při svém čtvrtečním jednání. Sídlo má být náhradou pro lidi vystěhované z osady Amona, kterou jako nelegální nařídil zrušit soud. Premiér Benjamin Netanjahu slíbil, že obyvatelům Amony bydlení nahradí a že o tom rozhodne do 31. března.

S rozhodnutím bezpečnostního kabinetu, což je výběr ministrů odpovídajících za bezpečnostní otázky, musí ještě souhlasit členové celé vlády.

Netanjahu také členům bezpečnostního kabinetu ve čtvrtek řekl, že hodlá respektovat požadavek nové americké administrativy prezidenta Donalda Trumpa, aby Izrael budování osad omezil na území, kde už osady stojí. Podle nejmenovaného izraelského ministra, jehož citoval izraelský deník Haarec, ovšem Izrael a USA o tomto tématu stále vyjednávají a nejsou blízko dohodě.

Bílý dům na čtvrteční oznámení o nové osadě reagoval sdělením, že jednání o osadách mezi USA a Izraelem pokračují a že Izrael přistoupil na to, že výstavbu zpomalí. Podle amerického zdroje listu The Times of Israel problém kolem náhrady Amony není součástí tohoto jednání. Americký zdroj sdělil, že "se izraelský premiér zavázal osadníkům z Amony slibem předtím, než prezident Trump vyslovil své požadavky".

Obyvatelé Amony, v níž žilo asi 40 rodin, rozhodnutí ministrů uvítali a jejich zástupci se vyjádřili, že doufají, že "se v létě budou moci nastěhovat do nového domova".

Izrael přestal nová sídliště budovat začátkem 90. let. Stávající osady se ale rozrůstají a nový zákon umožňuje také legalizovat ty, které vznikly bez povolení. V osadách na Západním břehu žije asi 450 tisíc Židů.

Izrael nyní vede pravicová vláda, v níž je mnoho zastánců osad. Kabinet se chtěl původně opřít o novou administrativu ve Washingtonu, protože prezident Trump uvedl, že mu nezáleží na tom, zda bude izraelsko-palestinský spor vyřešen jedním, nebo dvěma státy. Izrael z toho vyvodil, že Trump ustupuje od dosavadní americké politiky, která prosazovala vznik Palestiny vedle Izraele. Trump ale Netanjahua zaskočil při jejich osobním setkání v únoru, když premiéra vyzval, aby se Izrael v otázce výstavby v osadách umírnil. Podle izraelské televize Channel 2 usiluje teď Netanjahu o souhlas ministrů s novou výstavbou navzdory Trumpovu požadavku.

autor: ČTK

