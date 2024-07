Izrael se přiblížil otevřené válce proti Hizballáhu a Libanonu. Chystá odvetu za útok

Izraelská armáda připravuje reakci proti libanonskému militantnímu šíitskému hnutí Hizballáh poté, co raketa odpálená z Libanonu v sobotu zabila deset dětí a mladých lidí na Izraelem obsazených Golanských výšinách.

V sobotu večer o záměru informoval mluvčí izraelské armády Daniel Hagari. Kvůli tomuto útoku se co nejrychleji ze Spojených států vrátí izraelský premiér Benjamin Netanjahu, návštěvu zkrátí o několik hodin. Izraelští představitelé hovoří o tom, že se země přiblížila otevřené válce proti Hizballáhu a Libanonu.

"Naše informace jsou jasné. Hizballáh je odpovědný za zabití nevinných dětí, teenagerů," řekl Hagari. Raketa zasáhla fotbalové hřiště v obydlené zóně drúzské obce a podle armády je všem obětem mezi deseti a dvaceti lety.

Hizballáh krátce po útoku dal najevo, že za útok není odpovědný. Izraelský ministr zahraničí Jisrael Kac řekl, že Izrael se tímto přiblížil otevřené válce proti Hizballáhu a Libanonu. "Útok Hizballáhu překročil všechny červené linie a tomu bude odpovídat reakce," řekl podle amerického serveru Axios.

Biden má starosti

Možnost otevřeného konfliktu dělá starosti administrativě amerického prezidenta Joea Bidena, protože by to znamenalo další prohloubení krize na Blízkém východě, která eskalovala po útoku palestinské teroristické organizace Hamás na Izrael z loňského 7. října. "To, co se dnes stalo, by mohlo být rozbuškou k tomu, čeho jsme se v minulých měsících obávali," řekl Axiosu nejmenovaný americký činitel.

Izraelská armáda útok označuje jako nejhorší úder namířený proti civilistům od loňského 7. října, kdy z palestinského Pásma Gazy do izraelského příhraničí pronikli ozbrojenci teroristického hnutí Hamás a zabili asi 1200 lidí a dalších zhruba 250 osob odvlekli jako rukojmí.

Podle prvotního vyšetřování izraelské armády se sice ve městě Majdal Šams rozezněly sirény, ale "šlo o okamžité varování, bylo příliš krátké," řekl také Hagari. Hřiště podle něho zasáhla jediná raketa.



Libanonská vláda uvedla, že "odsuzuje všechny útoky proti civilistům" a vyzvala k "okamžitému zastavení nepřátelských operací na všech frontách".

Bezprostředně po vypuknutí války v Pásmu Gazy začal Hizballáh údajně na podporu Palestinců v Gaze ostřelovat prakticky denně území severního Izraele. Izraelské letectvo pravidelně na tyto útoky odpovídá údery na pozice Hizballáhu, který má vojenskou i politickou podporu Íránu.