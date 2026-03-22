Zahraničí

Izrael plánuje zintenzivnit cílené pozemní operace V Libanonu

ČTK

Izrael nařídil armádě, aby urychlila demolici libanonských domů v takzvaných frontových vesnicích. Ministr obrany Jisrael Kac v neděli podle agentury Reuters uvedl, že příkaz vydal on a premiér Benjamin Netanjahu. Cílem podle něj je ukončit nebezpečí, které odtud hrozí izraelským obcím.

Stoupající kouř po izraelském leteckém útoku na Bejrút v Libanonu.Foto: CTK
Izrael mimo to pokračuje v ničení mostů přes řeku Lítání na jihu Libanonu, což libanonský prezident Joseph Aún označil za předehru k pozemní invazi. Náčelník generálního štábu izraelské armády později řekl, že Izrael zintenzivní cílené pozemní operace v Libanonu.

Armáda podle Kace dostala rozkaz okamžitě zničit všechny mosty přes libanonskou řeku Lítání. Ministr řekl, že mosty sloužily k „teroristickým aktivitám“.

Libanonský prezident Aún podle agentury AFP řekl, že izraelské útoky na mosty jsou „předehrou k pozemní invazi“. Údery na mosty přes Lítání podle něj spadají pod izraelské plány vytvořit z oblasti nárazníkovou zónu. Jde o pokus o zpřetrhání geografického propojení se zbytkem libanonského území, uvedl dále Aún podle agentury Reuters.

Izraelská armáda podle pozorovatelů už několik týdnů pokračuje ve svém plánu izolovat jižní část Libanonu prostřednictvím bombardování klíčových mostů, které spojují tuto oblast s územím severně od řeky Lítání. V oblasti, kde pohraniční vesnice už byly předchozí válkou z velké části zničeny, chce údajně vytvořit nárazníkovou zónu.

Náčelník generálního štábu izraelské armády Ejal Zamir podle tiskového prohlášení uvedl, že izraelská armáda zintenzivní své cílené pozemní operace. „Operace proti teroristické organizaci Hizballáh teprve začíná... Jedná se o dlouhodobou operaci a my jsme na ni připraveni,“ dodal Zamir.

Nyní se izraelská armáda podle něj připravuje na „zintenzivnění cílených pozemních operací a leteckých úderů v souladu se strukturovaným plánem“. Izrael se podle něj nezastaví, dokud nebude zajištěna dlouhodobá bezpečnost obyvatel severního Izraele.

Rakety vypálené z Libanonu v neděli v osadě Misgav Am na severu Izraele zabily jednoho člověka. Libanonské proíránské hnutí Hizballáh krátce poté oznámilo, že tam útočilo na izraelské vojáky, napsala agentura AFP.

Izraelské údery v Libanonu si od 2. března podle páteční bilance libanonského ministerstva zdravotnictví vyžádaly 1021 mrtvých, včetně 118 dětí a 79 žen. Na jihu Libanonu padli dva izraelští vojáci.

Ukrajina, dron, válka, invaze

ŽIVĚ Ukrajina vyslala na Rusko bezmála 300 dronů, úřady hlásí raněné

Ukrajina v noci na sobotu vyslala na Rusko 283 bezpilotních letounů, což je jeden z nejvyšších počtů od začátku konfliktu. Úřady hlásí nejméně dva zraněné, napsala s odvoláním na ruské ministerstvo obrany agentura AFP. Ukrajina se od února 2022 brání ruské vojenské invazi a podniká odvetné údery.

Vehicles queue at a petrol station in Ljubljana

Ve Slovinsku vláda zavedla kvůli nedostatku paliv limity při tankování na benzinkách

Ve Slovinsku kvůli nedostatku pohonných hmot na čerpacích stanicích úřady v neděli zavedly dočasná omezení při tankování: 50 litrů na den pro soukromé vozy, 200 litrů pro firmy a další prioritní uživatele, jako jsou zemědělci, napsala agentura Reuters. Omezení zůstanou v platnosti do odvolání, oznámil v sobotu večer premiér Robert Golob.

