Izrael plánuje zintenzivnit cílené pozemní operace V Libanonu

Izrael nařídil armádě, aby urychlila demolici libanonských domů v takzvaných frontových vesnicích. Ministr obrany Jisrael Kac v neděli podle agentury Reuters uvedl, že příkaz vydal on a premiér Benjamin Netanjahu. Cílem podle něj je ukončit nebezpečí, které odtud hrozí izraelským obcím.
Izrael mimo to pokračuje v ničení mostů přes řeku Lítání na jihu Libanonu, což libanonský prezident Joseph Aún označil za předehru k pozemní invazi. Náčelník generálního štábu izraelské armády později řekl, že Izrael zintenzivní cílené pozemní operace v Libanonu.
Armáda podle Kace dostala rozkaz okamžitě zničit všechny mosty přes libanonskou řeku Lítání. Ministr řekl, že mosty sloužily k „teroristickým aktivitám“.
Libanonský prezident Aún podle agentury AFP řekl, že izraelské útoky na mosty jsou „předehrou k pozemní invazi“. Údery na mosty přes Lítání podle něj spadají pod izraelské plány vytvořit z oblasti nárazníkovou zónu. Jde o pokus o zpřetrhání geografického propojení se zbytkem libanonského území, uvedl dále Aún podle agentury Reuters.
Izraelská armáda podle pozorovatelů už několik týdnů pokračuje ve svém plánu izolovat jižní část Libanonu prostřednictvím bombardování klíčových mostů, které spojují tuto oblast s územím severně od řeky Lítání. V oblasti, kde pohraniční vesnice už byly předchozí válkou z velké části zničeny, chce údajně vytvořit nárazníkovou zónu.
Náčelník generálního štábu izraelské armády Ejal Zamir podle tiskového prohlášení uvedl, že izraelská armáda zintenzivní své cílené pozemní operace. „Operace proti teroristické organizaci Hizballáh teprve začíná... Jedná se o dlouhodobou operaci a my jsme na ni připraveni,“ dodal Zamir.
Nyní se izraelská armáda podle něj připravuje na „zintenzivnění cílených pozemních operací a leteckých úderů v souladu se strukturovaným plánem“. Izrael se podle něj nezastaví, dokud nebude zajištěna dlouhodobá bezpečnost obyvatel severního Izraele.
Rakety vypálené z Libanonu v neděli v osadě Misgav Am na severu Izraele zabily jednoho člověka. Libanonské proíránské hnutí Hizballáh krátce poté oznámilo, že tam útočilo na izraelské vojáky, napsala agentura AFP.
Izraelské údery v Libanonu si od 2. března podle páteční bilance libanonského ministerstva zdravotnictví vyžádaly 1021 mrtvých, včetně 118 dětí a 79 žen. Na jihu Libanonu padli dva izraelští vojáci.
Červenka září. A s ním i Pardubice. Obhájce titulu je krok od vyřazení
Hokejisté Pardubic vyhráli třetí zápas čtvrtfinále play off extraligy v Brně 4:2. Vítěz základní části je tak jedno vítězství od postupu mezi čtyři nejlepší celky, které budou bojovat o titul. Výrazný podíl na tom měl Roman Červenka, k jednomu gólu přidal dvě asistence.
Další světová medaile pro českou atletiku. Švábíková vybojovala kuriózní bronz
Tyčkařka Amálie Švábíková získala bronz na halovém mistrovství světa. Měla čistý zápis do 470 centimetrů a dělila se o třetí místo se Švýcarkou Angelicou Moserovou a Novozélanďankou Imogen Ayrisovou.
Guardiola přechytračil Artetu. Zázračný mladík rozhodl o trofeji pro City, Arsenal zklamal
Fotbalisté Manchesteru City ve finále anglického Ligového poháru porazili Arsenal 2:0. Trofej získali po pěti letech a podeváté v historii. Svěřencům Mikela Artety se tak rozplynul sen o zisku všech čtyř velkých trofejí.
ŽIVĚ Ukrajina vyslala na Rusko bezmála 300 dronů, úřady hlásí raněné
Ukrajina v noci na sobotu vyslala na Rusko 283 bezpilotních letounů, což je jeden z nejvyšších počtů od začátku konfliktu. Úřady hlásí nejméně dva zraněné, napsala s odvoláním na ruské ministerstvo obrany agentura AFP. Ukrajina se od února 2022 brání ruské vojenské invazi a podniká odvetné údery.
Ve Slovinsku vláda zavedla kvůli nedostatku paliv limity při tankování na benzinkách
Ve Slovinsku kvůli nedostatku pohonných hmot na čerpacích stanicích úřady v neděli zavedly dočasná omezení při tankování: 50 litrů na den pro soukromé vozy, 200 litrů pro firmy a další prioritní uživatele, jako jsou zemědělci, napsala agentura Reuters. Omezení zůstanou v platnosti do odvolání, oznámil v sobotu večer premiér Robert Golob.