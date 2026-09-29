Izrael oznámil, že zabil vrchního velitele Hamásu v severní části Gazy Izzaddína Bíka

Při izraelském vzdušném útoku byl v úterý v Pásmu Gazy zabit Izzaddín Bík, který byl vrchním velitelem ozbrojeného křídla hnutí Hamás v severní části tohoto palestinského území. Podle agentury Reuters to oznámili izraelský premiér Benjamin Netanjahu a ministr obrany Jisrael Kac s tím, že Bík byl zapojen do plánování útoků a rekrutování ozbrojenců. Hnutí Bíkovu smrt potvrdilo.
V důsledku úderu, který časně ráno zasáhl obytnou budovu ve čtvrti Nasr ve městě Gaza, zahynul podle palestinských zdravotníků kromě Bíka ještě jeden člověk. Server The Times of Israel uvedl, že Bík se vrchním velitelem stal poté, co byl v listopadu 2023 izraelskou armádou zabit jeho předchůdce Ahmad Ghandúr.
Izrael v posledních týdnech zintenzivnil útoky v Pásmu Gazy, přičemž tvrdí, že teroristické hnutí se v rozporu s příměřím z října 2025 přezbrojuje a provádí útoky. Hamás popírá, že by se snažil provádět útoky a obnovovat svůj arzenál, a z porušování příměří naopak viní Izrael.
Izraelská armáda uvedla, že tento měsíc zabila nejméně 20 členů Hamásu, včetně vysoce postavených velitelů či osob, které se podle ní účastnily útoku na Izrael 7. října 2023.
Spojenými státy prosazené příměří mělo vést k postupnému stažení izraelské armády z obsazených oblastí Pásma Gazy a odzbrojení Hamásu. Vyjednavači však dosud nedosáhli shody ohledně podmínek obou procesů.
Od vyhlášení příměří zahynulo při izraelských útocích v Pásmu Gazy podle tamního ministerstva zdravotnictví nejméně 1421 Palestinců. Izraelská armáda podle Reuters uvádí, že v témže období tam zemřeli čtyři její vojáci.
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