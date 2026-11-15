Izrael oznámil úder na velitele vojenského křídla Hamásu, při útoku v Gaze zemřel

Izraelská armáda oznámila, že podnikla úder na jednoho z velitelů vojenského křídla teroristického hnutí Hamás. Informovala o tom v noci na neděli agentura Reuters, která s odvoláním na Hamás dále píše, že při útoku v Chán Júnisu v palestinském Pásmu Gazy byl zabit Sámir abú Júnis, velitel brigády Rafáh.
Podle Brigád Kasám se tento muž podílel na plánování a řízení útoku na Izrael ze 7. října 2023.
Třiapadesátiletý Júnis podle Reuters velel brigádě Rafáh, která je součástí ozbrojeného křídla Hamásu, tedy Brigád Kasám. Podle zdravotníků při izraelském vzdušném úderu na Chán Júnis přišel o život zmíněný velitel a další lidé utrpěli zranění. Izrael ve svém hlášení velitele nejmenoval, neposkytl zatím ani další detaily.
Příměří z října loňského roku zastavilo rozsáhlé boje, nicméně izraelské útoky na Pásmo Gazy pokračují, podotkl Reuters. Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze od začátku příměří zahynulo nejméně 1600 Palestinců, podle izraelské armády přišlo v témže období v boji o život několik jejích vojáků.
Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023 poté, co ozbrojenci Hamásu a jeho spojenců při útoku na jihu Izraele zabili na 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších 251 unesli jako rukojmí.
Izrael následně zahájil rozsáhlou vojenskou ofenzivu, kterou řada lidskoprávních organizací a komise OSN označily za genocidu. Izrael obvinění z genocidy odmítá, na Gazu však nadále opakovaně útočí.
Podle údajů ministerstva zdravotnictví v Gaze, které kontroluje Hamás, izraelská armáda od začátku války zabila více než 74.500 Palestinců, většinou civilistů.
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