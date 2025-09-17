Zahraničí

Izrael otevře nový koridor pro odchod civilistů z města Gaza. Jen na dva dny

ČTK ČTK
před 3 hodinami
Izraelská armáda oznámila otevření nového dočasného koridoru, kterým mají obyvatelé opustit město Gaza, kde armáda v úterý zahájila pozemní ofenzivu. Koridor bude otevřen pouze 48 hodin, píše agentura AFP.
Následky nočního izraelského útoku na dům v Gaze, 16. září 2025
Následky nočního izraelského útoku na dům v Gaze, 16. září 2025 | Foto: Reuters

Izraelská armáda v minulých týdnech opakovaně vyzývala obyvatele města k evakuaci na jih Pásma Gazy. V úterý armáda označila celé město za nebezpečnou zónu.

Doposud armáda obyvatele města instruovala, aby k odchodu na jih využili pobřežní silnice Rašíd. Mluvčí armády na síti X uvedl, že dnes v poledne místního času (11:00 SELČ) armáda otevře pro odchod z města silnici Saláhuddín, která protíná vnitřní část Pásma Gaza od severu na jih. Koridor bude uzavřen v pátek v poledne místního času.

Z města, kde před začátkem nynější války žilo přibližně milion obyvatel, podle aktuálních odhadů izraelské armády odešlo již kolem 400 000 lidí, píše server The Times of Israel. Armáda na jihu Pásma Gazy vytvořila takzvanou humanitární zónu, kterou označuje za bezpečnou a do níž mají lidé z bojových zón odcházet.

Displaced Palestinians move southward after Israeli forces ordered residents of Gaza City to evacuate to the south

Nicméně například oblast Mavásí na jihu pásma, v které již žijí stovky tisíc uprchlíků, se v minulosti navzdory svému statusu humanitární zóny stala cílem izraelských vzdušných úderů opakovaně. Mnozí Palestinci proto podle AFP tvrdí, že žádná oblast v Pásmu Gazy není bezpečná a že proto raději zemřou ve svých domovech než být opětovně vysídleni.

Deklarovaným vojenským cílem nově zahájené ofenzivy je dobytí a obsazení celého města Gaza, které povede ke zničení teroristického hnutí Hamás a osvobození všech izraelských rukojmích zadržovaných v pásmu tímto hnutím a jeho spojenci. Izraelská armáda v úterý uvedla, že dle jejích odhadů se ve městě Gaza nachází 2000 až 3000 ozbrojenců Hamásu.

Zahájení ofenzivy ale již v úterý odsoudila a kritizovala řada zemí, včetně evropských zemí i Evropské unie. Podle některých z nich zintenzivnění vojenské kampaně zhorší již tak katastrofální humanitární situaci obyvatel Pásma Gazy, povede k dalšímu nucenému přesidlování obyvatelstva a zároveň ohrozí životy rukojmích.

Skoro 65 tisíc mrtvých

Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na útok Hamásu a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí.

Podle aktuálních údajů tamního ministerstva zdravotnictví kontrolovaného politickým křídlem hnutí Hamás bylo od začátku války při izraelských útocích v Pásmu Gazy zabito nejméně 64 964 Palestinců, píše AFP. OSN tyto statistiky, které nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, považuje za spolehlivé.

 
