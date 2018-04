Izrael nevrátí uprchlíky zpět do Afriky. Po dohodě s OSN jich 16 tisíc přesídlí do západních zemí

před 32 minutami

Migranti mají zamířit do rozvinutých zemí jako Kanada, Německo a Itálie.

Jeruzalém/Řím/Berlín/Ženeva - Izrael oznámil zrušení kontroverzního plánu na deportaci přibližně 35 tisíc afrických migrantů zpět do Afriky poté, co se dohodl s úřadem OSN pro uprchlíky na přesídlení více než 16 tisíc z nich do nespecifikovaných západních zemí.

Premiér Benjamin Netanjahu následně oznámil, že Afričané poputují "do rozvinutých zemí jako Kanada, Německo nebo Itálie". Německo a Itálie ale vzápětí popřely, že by se jich dohoda jakkoli týkala. Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) dohodu potvrdil, ale zároveň upozornil, že konkrétní cílové státy zatím vybrány nebyly.

"Toto je jedinečná dohoda mezi vysokým komisařem OSN a Izraelem, která přesune 16 250 osob, přemístí je do rozvinutých zemí jako Kanada nebo Německo a Itálie. To je závazek, který vysoký komisař OSN učinil; zorganizovat to a dokonce to zaplatit," řekl Netanjahu na tiskové konferenci.

Původně chtěl Izrael běžence vyhostit zpět do Afriky, tento záměr ale vyvolal protesty a kritiku řady sdružení, napsala agentura AP. Deportace měly začít už v neděli, ale izraelský nejvyšší soud verdiktem z 15. března proces dočasně zablokoval.

Většina z dotyčných 35 až 40 tisíc migrantů pochází z Eritreje, jejíž vládu obvinila OSN ze zločinů proti lidskosti, a z Jižního Súdánu zmítaného už pátým rokem občanskou válkou. Běženci tvrdí, že z Afriky je vyhnalo ohrožení ve vlastní zemi, Izrael je ale označuje za ekonomické migranty a tvrdí, že nemá povinnost udělit jim azyl.

Italské ministerstvo zahraničí v krátkém prohlášení oznámilo, že neexistuje žádná úmluva s Itálií v rámci dohody Izraele s UNHCR. Německé ministerstvo vnitra uvedlo, že "neví o konkrétní žádosti o přijetí do péče uprchlíků žijících v Izraeli, zejména z afrických zemí".

"UNHCR bude s podporou přijímajících zemí v rámci této dohody usilovat o to, aby usnadnil přibližně 16 tisíci Eritrejcům a Súdáncům odjezd do třetích zemí, které teprve budou stanoveny," uvedl v prohlášení úřad OSN. Podle něj se tak má stát v rámci různých programů, včetně podpory sdružování rodin či migrace pracovních sil.

Zbylí migranti dostanou v Izraeli trvalý pobyt, uvádějí izraelská média. Úřad izraelského premiéra uvedl, že body nové dohody budou naplňovány ve třech fázích v průběhu příštích pěti let.

"Dohoda odvrací hrozbu nuceného vyhoštění do nejmenovaných afrických zemí, přičemž panovalo přesvědčení, že se jedná o Rwandu a Ugandu, se kterými dosáhl Izrael tajné dohody," napsala AP. Proti původnímu plánu izraelské vlády se konala řada demonstrací a k jeho přehodnocení vyzývala sdružení lékařů, akademiků, básníků, rabínů či obětí holokaustu.