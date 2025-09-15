Zahraničí

Izrael chtěl údery na Katar zmařit jednání o příměří v Pásmu Gazy, řekl emír

před 1 hodinou
Katarský emír Tamím bin Hamad Sání a další arabští vůdci na pondělním summitu arabsko-islámských zemí v Dauhá ostře zkritizovali Izrael. Podle agentur řekl, že snahou Izraele je z Pásma Gazy udělat místo, kde nelze žít.
Summit arabských a islámských lídrů v Dauhá, svolaný k projednání izraelského útoku na Hamas na katarském území v Dauhá, Katar, 15. září 2025.
| Foto: Reuters

Summit se koná v reakci na izraelské údery, které řada arabských zemí odsoudila.

Katarský emír uvedl, že Izrael ve skutečnosti nezajímá osud lidí držených Hamásem rukojmí v Pásmu Gazy a jeho cílem je "zaručit, že v Pásmu Gazy nebude možné dále žít". "Když se někdo tak soustavně a pečlivě chystá zabít stranu, se kterou jedná, tak míní zmařit jednání," poznamenal emír. "Když tvrdí (Izraelci), že usilují o osvobození rukojmích, tak je to čistá lež," uvedl Sání. Podle něj Izrael vnímá rozhovory, které Katar zprostředkovává spolu s USA a Egyptem, pouze jako "součást války".

Katarský emír dále řekl, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu "má sen proměnit arabský region v izraelskou sféru vlivu, což je nebezpečná iluze".

Silná kritika Izraele zaznívá na summitu i od dalších účastníků. Egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí řekl, že Izrael překročil svými údery na Katar všechny meze. "To co, se nyní děje, brání mírové budoucnosti, ohrožuje vaši bezpečnost a bezpečnost lidí v regionu, klade další překážky možnostem uzavřít další mírové dohody a dokonce narušuje ty, které již existují," uvedl egyptský prezident. Jordánský král Abdalláh II. vyzval státy, aby se dohodly "na praktických řešeních, která by reagovala na extrémní izraelskou vládu".

Na pondělní summit svolaný v reakci na izraelské údery přijela řada vládců v regionu. Podle agentury AP na summit přijeli například saúdskoarabský korunní princ Muhammad bin Salmán, turecký prezident Recep Tayyip Erdogan či íránský prezident Masúd Pezeškján.

Představitel amerického ministerstva zahraničí potvrdil agenturám předchozí zprávy tisku, že do Kataru v úterý přicestuje šéf americké diplomacie Marco Rubio, který je nyní na návštěvě v Izraeli. Spojené státy jsou spojencem Izraele i Kataru a údery na katarské území označily za nešťastný incident a ve společném prohlášení členů Rady bezpečnosti OSN odsoudily narušení katarské suverenity. Rubio v pondělí v Jeruzalémě řekl, že Izrael má neotřesitelnou podporu USA ve válce v Pásmu Gazy.

 
