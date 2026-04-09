Izrael chce zahájit přímá jednání s Libanonem, tvrdí Netanjahu. Hizballáh přímá mírová jednání odmítá

Izrael plánuje co nejdříve zahájit přímá jednání s Libanonem, uvedl ve čtvrtek izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Zaměří se na odzbrojení proíránského hnutí Hizballáh a navázání míru mezi oběma zeměmi, píše agentura Reuters. Podle serveru Axios by přímé rozhovory měly začít už příští týden ve Washingtonu.
Poslanec militantního libanonského hnutí Hizballáh Alí Fajjád podle agentury AFP oznámil, že skupina odmítá přímá mírová jednání s Izraelem. Reagoval tak na prohlášení izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, že Izrael plánuje co nejdříve zahájit přímé rozhovory s Libanonem a že kromě zajištění míru se chce zaměřit na odzbrojení proíránského Hizballáhu.
Prohlášení přichází poté, co Izrael navzdory příměří dohodnutému mezi USA a Íránem ve středu provedl nejsilnější ostřelování Libanonu od začátku války.
"Vzhledem k opakovaným žádostem Libanonu o zahájení přímých jednání s Izraelem jsem včera pověřil vládu, aby je co nejdříve zahájila," uvedl Netanjahu v prohlášení. Dodal, že kromě odzbrojení Hizballáhu se rozhovory zaměří na "mírové vztahy" mezi Izraelem a Libanonem.
Libanon chce nejdříve dočasné příměří, které by vedlo k jednání s Izraelem, zdůraznil podle Reuters vysoce postavený libanonský představitel. Dodal, že případná jednání by se vedla samostatně, ale podle stejného modelu jako u příměří mezi Íránem a USA. Libanon potřebuje USA jako záruku při jakékoli dohodě s Izraelem, zdůraznil libanonský představitel.
Rozhovory by se měly uskutečnit již příští týden na americkém ministerstvu zahraničí ve Washingtonu. Očekává se, že jednání za izraelskou stranu povede izraelský velvyslanec v USA Jechiel Leiter, jak podle AFP uvedlo několik tamních zdrojů.
Podle serveru Axios povede americkou delegaci velvyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa v Libanonu Michel Issa, zatímco v čele libanonské strany bude stát libanonská velvyslankyně ve Washingtonu Nada Hamadeová.
Krátce po Netanjahuově oznámení Hizballáh ostřeloval izraelské pohraniční město Naharija na severu země. Podle izraelské armády rakety zasáhly otevřené oblasti a zatím nejsou hlášeni žádní zranění, uvedl server Times of Israel (ToI).
Spojené státy a Írán ve středu podepsaly příměří, které se podle pákistánského premiéra Šahbáze Šarífa, jenž klid zbraní zprostředkoval, má vztahovat také na Libanon. To však popřel izraelský premiér Benjamin Netanjahu.
Izrael navzdory příměří dohodnutému mezi USA a Íránem ostřeloval Libanon s odůvodněním, že dohoda o klidu zbraní se na Hizballáh nevztahuje. Poslední izraelské údery si v Libanonu podle místního ministerstva zdravotnictví vyžádaly přes 200 životů a více než tisíc lidí utrpělo zranění.
