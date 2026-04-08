Izrael bude dál útočit na Hizballáh i po příměří s Íránem, uvedl Netanjahu

Nynější příměří ve válce s Íránem neznamená konec, prohlásil ve středu večer na tiskové konferenci izraelský premiér Netanjahu. Klid zbraní se podle něj netýká proíránského hnutí Hizballáh, na jehož pozice v Libanonu bude Izrael nadále útočit. Podle pákistánského premiéra Šarífa, který příměří mezi USA a Íránem zprostředkoval, se dohoda týká celého regionu Blízkého východu včetně Libanonu.
Netanjahu uvedl, že Izrael má v Libanonu další cíle, kterých chce dosáhnout, píše server Times of Israel (ToI). "Dosáhneme jich. Buď dohodou, nebo obnovením bojů. Prst je na spoušti," uvedl Netanjahu.
Výroky šéfa izraelské vlády přišly po oznámení příměří ve válce mezi Izraelem, USA a Íránem a jen několik hodin poté, co počet obětí dnešních izraelských úderů v Libanonu vzrostl na nejméně 254.
Netanjahu trvá na tom, že příměří mezi USA a Íránem bylo uzavřeno v plné koordinaci s Izraelem. Zdůraznil, že to není konec "kampaně", ale jen mezník na cestě v dosažení "všech cílů kampaně".
Izrael i Spojené státy dnes prohlásily, že Libanon není zahrnut do dvoutýdenního příměří. Americký prezident Donald Trump boje mezi Izraelem a Hizballáhem označil za "samostatnou potyčku". Libanon je však do regionální války vtažen právě kvůli proíránskému hnutí, které projevilo podporu Teheránu.
Přestože Washington a Teherán v noci na dnešek přijaly pákistánský návrh na dvoutýdenní příměří, které se podle Islámábádu vztahuje i na spojence obou zemí a zahrnuje celý region Blízkého východu, Libanon ve středu čelí největším izraelským útokům od počátku nynějšího konfliktu.
Íránský prezident Masúd Pezeškján ve středu v telefonickém rozhovoru Šarífovi sdělil, že považuje příměří v Libanonu za součást širší dohody o příměří se Spojenými státy.
Netanjahu na konferenci zmínil, že Izrael "narušil základy" íránského režimu. Zdůraznil, že veškerý obohacený uran bude z Íránu odvezen, "buď dohodou, nebo obnovenými boji".
USA a Izrael válku proti Íránu zdůvodňovaly tím, že Teherán pro ně představuje hrozbu, zejména proto, že se snaží získat jadernou zbraň. To ale íránský teokratický režim popírá, ačkoliv dříve obohacoval uran na úroveň vyšší, než je potřeba pro využití v jaderné energetice.
Pro plavbu Hormuzským průlivem byly vymezeny bezpečné trasy, plavidla ale musí svou plavbu koordinovat s íránskými revolučními gardami. Ve středu to oznámil íránský úřad pro přístavy a námořní plavbu, píše agentura Reuters s odvoláním na íránskou agenturu SNN. Podle íránské státní televize Press TV je ale Hormuzský průliv zcela uzavřen a ropné tankery se musí vracet, píše také Reuters.
