Izrael bombardoval syrskou provincii Aleppo, zasáhl íránský sklad zbraní

Izrael v noci podnikl nálet na cíle v syrské provincii Aleppo. Oznámila to syrská státní televize s tím, že protivzdušná obrana několik izraelských střel sestřelila. Podle syrské agentury SANA byl zasažen muniční sklad íránské armády a jejích spojenců. Exilová Syrská organizace pro lidská práva (SOHR) oznámila, že při útoku přišlo o život sedm členů ostrahy a že to nejsou Syřané ani Íránci. Izrael záležitost zatím nekomentoval, napsala agentura Reuters.

SOHR, která dění v Sýrii dlouhodobě monitoruje z Londýna, za cíl označila íránský sklad zbraní mezi průmyslovou zónou a aleppským letištěm.

SANA tvrdí, že syrská protivzdušná obrana zničila 70 procent střel. Silné exploze způsobily výpadek elektrického proudu ve městě Aleppo, které je druhé největší v zemi.

Podle izraelské armády má Írán v Aleppu silné vojenské zastoupení - v tamní průmyslové zóně je velký muniční sklad a také logistické zázemí. Na sklad byl zaměřen noční útok, stejně jako na vojenské letiště Najrab, jež leží jihovýchodně od města Aleppo a které využívají íránští vojáci i jejich spojenci.

Írán patří ke klíčovým spojencům autoritářského syrského prezidenta Bašára Asada, v zemi působí íránské ozbrojené síly a také íránští poradci. Izrael přitom považuje Teherán za hrozbu své bezpečnosti a v minulosti podnikl řadu úderů proti íránským cílům v Sýrii.

Izrael zprávy o útocích v Sýrii ponechává bez komentáře. I tentokrát armádní mluvčí řekl, že "informace zahraničních médií nekomentuje".

Jak upozornila agentura AFP, pokud se potvrdí, že útočil Izrael, pak je to jeho první vojenská akce v Sýrii od pondělka, kdy americký prezident Donald Trump dekretem uznal izraelskou svrchovanost nad syrskými Golanskými výšinami. Izrael je obsadil za války v roce 1967 a o 14 let později je anektoval, což ale svět neuznává a neuznávaly to dosud ani USA.