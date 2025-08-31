Izrael bombardoval předměstí města Gaza, v celém pásmu nejméně 18 mrtvých

"Plíží se do centra města, kde se ukrývají statisíce lidí, z východu, severu a jihu, zatímco bombardují tyto oblasti ze vzduchu i ze země, aby vyděsili lidi a donutili je odejít," řekl agentuře Reuters jeden z místních obyvatel. Podle dalších Izrael předměstí Šajch Radván ostřeloval a bombardoval už v sobotu.
Před další hromadnou evakuací z města Gaza právě v sobotu varovala předsedkyně Mezinárodního výboru Červeného kříže Mirjana Spoljaricová, podle níž je nemožné, aby se za současných podmínek dala uskutečnit způsobem, který je bezpečný a důstojný. Navíc by podle ní vyvolala hromadný pohyb obyvatel, který není schopna zvládnout žádná část Pásma Gazy kvůli tomu, jak moc je zde zničená civilní infrastruktura, a kvůli extrémnímu nedostatku jídla, vody či lékařské péče.
Plnohodnotná ofenziva?
V neděli večer by se podle jednoho z izraelských činitelů měl sejít izraelský bezpečnostní kabinet, aby dále hovořil o plánech na převzetí kontroly nad největším městem v Pásmu Gazy. Plnohodnotná ofenziva podle Reuters nezačne nejspíš dříve než za několik týdnů.
Ve městě Gaza a jeho okolí je nyní podle odhadů kolem milionu obyvatel. Několik tisíc z nich už v obavách z dalších izraelských útoků odešlo hledat přístřeší jinde.
Izraelské armáda nedávno politiky varovala, že ofenziva ve městě Gaza ohrožuje rukojmí v pásmu. V posledních týdnech i proto v Izraeli zesílily demonstrace za ukončení války a propuštění rukojmích.
Nynější válku odstartoval útok Hamásu z října 2023, při němž ozbrojenci v jižním Izraeli zabili kolem 1200 lidí a dalších 251 unesli. Izraelská odveta od té doby připravila o život přes 63 tisíc lidí a velké části úzkého pobřežního pásma srovnala se zemí.