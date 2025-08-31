Zahraničí

Izrael bombardoval předměstí města Gaza, v celém pásmu nejméně 18 mrtvých

před 21 minutami
Izrael v noci bombardoval předměstí města Gaza, ničil domy a vyhnal další rodiny z této oblasti, v níž v pátek zahájil novou ofenzivu. Útoky a střelba izraelských vojáků si dle zdravotních úřadů v celém Pásmu Gazy vyžádaly nejméně 18 mrtvých, včetně 13, kteří se pokoušeli získat potravinovou pomoc v centrální části území, kde přes dva miliony Palestinců přežívají v extrémně těžkých podmínkách.
Kouř stoupá z města Gaza po výbuchu jedné z bomb, 31. srpna 2025.
Kouř stoupá z města Gaza po výbuchu jedné z bomb, 31. srpna 2025. | Foto: Reuters

"Plíží se do centra města, kde se ukrývají statisíce lidí, z východu, severu a jihu, zatímco bombardují tyto oblasti ze vzduchu i ze země, aby vyděsili lidi a donutili je odejít," řekl agentuře Reuters jeden z místních obyvatel. Podle dalších Izrael předměstí Šajch Radván ostřeloval a bombardoval už v sobotu.

Před další hromadnou evakuací z města Gaza právě v sobotu varovala předsedkyně Mezinárodního výboru Červeného kříže Mirjana Spoljaricová, podle níž je nemožné, aby se za současných podmínek dala uskutečnit způsobem, který je bezpečný a důstojný. Navíc by podle ní vyvolala hromadný pohyb obyvatel, který není schopna zvládnout žádná část Pásma Gazy kvůli tomu, jak moc je zde zničená civilní infrastruktura, a kvůli extrémnímu nedostatku jídla, vody či lékařské péče.

Plnohodnotná ofenziva?

V neděli večer by se podle jednoho z izraelských činitelů měl sejít izraelský bezpečnostní kabinet, aby dále hovořil o plánech na převzetí kontroly nad největším městem v Pásmu Gazy. Plnohodnotná ofenziva podle Reuters nezačne nejspíš dříve než za několik týdnů.

Ve městě Gaza a jeho okolí je nyní podle odhadů kolem milionu obyvatel. Několik tisíc z nich už v obavách z dalších izraelských útoků odešlo hledat přístřeší jinde.

Izraelské armáda nedávno politiky varovala, že ofenziva ve městě Gaza ohrožuje rukojmí v pásmu. V posledních týdnech i proto v Izraeli zesílily demonstrace za ukončení války a propuštění rukojmích.

Nynější válku odstartoval útok Hamásu z října 2023, při němž ozbrojenci v jižním Izraeli zabili kolem 1200 lidí a dalších 251 unesli. Izraelská odveta od té doby připravila o život přes 63 tisíc lidí a velké části úzkého pobřežního pásma srovnala se zemí.

Spotlight moment: Lidé z OSN šířily nesmysly, s čísly obětí v Gaze pracujme opatrně, varuje Szántó | Video: Tým Spotlight
 
