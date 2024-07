Izrael a Hamás se podle deníku rámcově dohodly na příměří v Gaze. Teď řeší detaily

Izrael a teroristické hnutí Hamás dosáhly rámcové dohody na příměří ve válce v Pásmu Gazy a na propuštění rukojmích. Nyní vyjednávají o tom, jak ji realizovat. Napsal to komentátor deníku Washington Post David Ignatius s odkazem na svůj zdroj.

Klíčovým pokrokem v jednání je podle komentátora souhlas obou stran konfliktu s prozatímní správou Pásma Gazy silami podporovanými Palestinskou autonomií ve druhé etapě plánovaného třífázového příměří.

Ignatius s odkazem na vysoce postaveného amerického činitele napsal, že "rámec je dohodnutý" a obě znepřátelené strany nyní jednají o podrobnostech, jak dohodu naplnit. V této souvislosti však podotýká, že ačkoli konečná dohoda se zdá být na dosah, nebude uzavřena hned, neboť doladění veškerých detailů bude nějakou dobu trvat.

Dohoda, jejíž hlavní body představil už koncem května americký prezident Joe Biden, předpokládá vyřešení konfliktu ve třech fázích. V první fázi by byl vyhlášen klid zbraní na šest týdnů, během nichž by palestinské hnutí Hamás propustilo 33 izraelských rukojmích včetně všech žen a mužů starších 50 let a všech zraněných.

Izrael by výměnou propustil stovky Palestinců z izraelských věznic a stáhl své jednotky z hustě obydlených oblastí pásma k jeho východní hranici. Na území by začala ve velkém proudit humanitární pomoc, byly by opraveny nemocnice a odklízeny trosky budov.

"Kamenem úrazu byl přechod z první do druhé fáze, v níž by Hamás propustil vojáky, kteří zůstali v zajetí, a obě strany by se dohodly na 'trvalém ukončení válečných akcí' a 'úplném stažení izraelských sil z Gazy," napsal Ignatius. Obě strany se až dosud obávaly, že ta druhá využije první fázi příměří k přezbrojení a k návratu do boje. A Izrael chtěl jistotu, že dosáhne svého primárního cíle, jímž je odstavení Hamásu od moci.

Klíčovým posunem je tak podle komentátora to, že Izrael i Hamás nyní naznačily, že souhlasí s plánem "prozatímní správy", která má začít fungovat se zahájením druhé fáze, během níž by Gaze nevládl ani Hamás, ani Izrael.

Bezpečnost by zajišťovaly síly vycvičené Spojenými státy a podporované umírněnými arabskými spojenci, jež by se rekrutovaly z jádra asi 2500 stoupenců palestinské samosprávy v Gaze, které už izraelské úřady prověřily. Hamás zprostředkovatelům sdělil, že je "připraven vzdát se pravomocí ve prospěch uspořádání prozatímní správy", řekl deníku americký činitel.

Hamás, který USA a Evropskou unii označují za teroristickou organizaci, se v Pásmu Gazy chopil moci po krvavém puči na úkor palestinské samosprávy ovládané hnutím Fatah v roce 2007. Od té doby k sobě obě palestinské skupiny chovají nepřátelství, Hamás na území Gazy nevypsal volby a zavedl režim pevné ruky.

Ignatius ve svém článku také poznamenal, že obě válčící strany, Izrael i Hamás, mají motivaci k ukončení bojů. Izrael může mít po devíti měsících války zájem na tom, aby připravil své síly na možnou konfrontaci s Íránem a jeho spojenci.

Cituje také jiného amerického činitele, podle nějž je Hamás ve svých podzemních úkrytech v "bídném stavu" a dochází mu munice a zásoby. Čelí také sílícímu tlaku ze strany sužovaných palestinských civilistů, kteří čím dál hlasitěji požadují vyhlášení příměří.

O konečných podmínkách dohody tento týden jedná v Dauhá i v Káhiře delegace vedená šéfy izraelských tajných služeb se zprostředkovateli ze Spojených států, Kataru a Egypta.