Není jen na okrasu. Z Ivanky Trumpové může být nejvlivnější první dcera v dějinách USA

před 6 minutami

Dcera Donalda Trumpa a rodilé Češky Ivany má šanci stát se velmi vlivnou první dcerou USA. Ivance Trumpové otec důvěřuje, cení si její loajality a naslouchá jí. Stejně jako jejímu manželovi Jaredu Kushnerovi, kterého minulý týden jmenoval vrchním poradcem Bílého domu.

Washington – Blízcí přátelé ji popisují jako chytrou, nezávislou a neúnavnou ženu. Teď je Ivanka Trumpová připravená stát se jednou z nejvlivnějších a nejmocnějších prvních dcer v amerických dějinách. Její otec Donald Trump jí naslouchá a důvěřuje tak jako málo lidem ve svém okolí.

Kellyanne Conwayová, manažerka předvolební kampaně Donalda Trumpa a jeho současná poradkyně, popisuje vztah otce a dcery jako "pevný" a Ivančin hlas jako klíčový při důležitých rozhodnutích během kampaně. Od nabádání, aby se Trump choval více "prezidentsky" ve vyostřených fázích kampaně až po pomoc při výběru kandidáta na pozici viceprezidenta.

"Ivanka byla ve velmi specifickém postavení, radila svému otci při výběru kandidáta na viceprezidenta. Protože ví, co Donald Trump očekává," uvedla Conwayová pro CNN.

Tento vliv může nyní Ivanka uplatnit při prosazování věcí, o kterých mluvila během Trumpovy prezidentské kampaně. Jde například o pomoc pracujícím ženám zavedením federální reformy péče o děti včetně šestinedělní mateřské dovolené. Ivanka už kvůli tomu začala formovat koalici žen v Kongresu.

Podle Toma Barracka, dlouholetého přítele miliardáře a nastupujícího prezidenta, Ivanka vždy zaujímala zvláštní postavení v otcově byznysu i politickém životě. Přitom prý neměla žádné postranní úmysly – říkala mu své názory, protože chtěla, aby byl otec úspěšný.

Střet zájmů a nepotismus

Zatímco Ivanka si ještě hledá svou roli v Bílém domě, její manžel Jared Kushner bude jedním ze tří nejmocnějších pobočníků v západním křídle. Trump svého zetě minulý týden jmenoval vrchním poradcem, který bude "řídit loď" v triumvirátu s personálním šéfem Reincem Priebusem a hlavním stratégem Stevem Bannonem.

Šestatřicetiletý miliardář Kushner je stejně jako Trump realitním magnátem a jeho široké obchodní zájmy mohou podle listu New York Times vyvolávat podezření ze střetu zájmů. Podle agentury Reuters se nicméně vzdá nejen pozice výkonného ředitele Kushner Companies a vedení týdeníku New York Observer, ale i dalších aktivit včetně zahraničních investic a zájmů v podnicích své ženy.

Hned minulý týden se objevily námitky, že Trump povoláním svého zetě do Bílého domu porušil federální zákon z roku 1967, který zakazuje nepotismus (jmenování příbuzných do vysokých státních funkcí – pozn. red.). Tento zákon však jasně zakazuje prezidentovi jmenovat svého příbuzného do vlády. Právníci se nyní přou, jestli se to vztahuje také na posty v Bílém domě.

"Opatrnosti není nikdy nazbyt, a tak soudím, že zákon jmenování zakazuje," prohlásil pro New York Post odborník na právní etiku Richard Painter, který byl poradcem někdejšího prezidenta George W. Bushe. "Ale mnohem riskantnější by bylo (Kushnera) nejmenovat a pak ho nechat hrát významnou roli v politice," dodal.

Kushner je připravený uplatňovat svůj vliv v Bílém domě, jako to dělal během předvolební kampaně. Tehdy řídil strategii kampaně a rozhodoval mimo jiné o najímání a propouštění lidí.

Stejně jako jeho manželka Kushner "ví, jak mluvit s mým otcem", komentoval to pro CNN Donald Trump mladší.

Ivanka a Jared

Podle některých názorů velká část Kushnerova vlivu pramení z fungující spolupráce s manželkou, nehledě na jejich svazek jako takový.

"Oni skutečně tvoří sílu, se kterou je třeba počítat," řekl Ivančin bratr Eric Trump v rozhovoru pro CNN. "Myslí velmi pragmaticky. Tráví spoustu času vymýšlením strategií, plánováním."

Kushner i Trumpová pracovali v realitních impériích svých otců až do loňského roku, kdy prezidentská kampaň vtáhla celou rodinu do politiky.

Ivanka se po zvolení svého otce prezidentem rozhodla odejít z rodinného holdingu Trump Organization a přestěhovat se do Washingtonu. Podle agentury Reuters opustí také vedení ve svých firmách, jež zahrnují mimo jiné i módu.

Pětatřicetiletá matka tří dětí teď hodlá především pomoci svým potomkům zabydlet se v jejich novém domově.

Maggie Cordishová, dlouholetá Ivančina přítelkyně, řekla, že Ivanka je oddaná matka, která tvrdě pracuje, aby obstála ve své kariéře i v roli matky. "Každé ráno s dětmi vstává, připravuje jim snídani, je s nimi. A večer je ukládá do postele," dodala Cordishová.

Ivanka nicméně nepotřebuje zastávat žádnou formální pozici v Bílém domě, aby měla vliv na svého otce. Podle Erica Trumpa si jeho otec na Ivance nejvíce cení její loajality.

"Víte, roky jsme slýchávali, že realitní průmysl je jedním z nejbezohlednějších na světě. Je to velmi těžké. Ale to nic není ve srovnání s politikou," doplnil Eric Trump.

autor: Hana Vařáková