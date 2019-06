Za zatčením Golunova stáli důstojníci FSB, stopy vedou i na Slovensko, píše server

Za zatčením ruského reportéra Ivana Golunova stojí podle jeho spolupracovníků dva důstojníci tajné služby FSB Alexej Dorofejev a Marat Medojevov. Golunova zadrželi minulý týden policisté za údajné přechovávání drog. Nakonec byl ale po tlaku veřejnosti propuštěn kvůli nedostatku důkazů. Skutečným důvodem jeho zatčení byl chystaný článek o tzv. moskevské "pohřební mafii", na kterou mají být členové FSB napojení, píše server Investigace.cz. Podle něj má přitom Medojevov vazby na Slovensko.

Marat Medojevov se svým otcem Igorem vybudoval ve slovenském okrese Pezinok nedaleko Bratislavy úspěšný byznys. Důstojníci ruské kontrarozvědky FSB přitom nesmějí podnikat, upozorňuje Investigace.cz.

To ale Medojevovým nebránilo v tom, aby si v Pezinku otevřeli firmy, které jsou psané na jejich rodinné příslušníky. Server zmiňuje konkrétně dvě společnosti.

Igor Medojevov vlastní se svou manželkou na Slovensku také vilu, jeden dům tam má i jejich dcera Maja a tři jejich blízcí přátelé. Nemovitosti se nachází ve vesnici Limbach, taktéž v okrese Pezinok. Igor Medojevov se sem podle svých slov přestěhoval v roce 2010 na důchod.

Médiím sdělil, že s případem novináře Golunova nemá jeho rodina nic společného. O zjištění investigativního serveru informoval také portál Meduza, pro který Golunov pracuje.

Žurnalistu Golunova, který je známý odhalováním korupce na moskevské radnici, zadržela policie minulý čtvrtek pod záminkou údajného obchodování s drogami. Když se domáhal advokáta, policisté ho prý zbili.

Policie tvrdí, že narkotika, určená k prodeji, se našla v batohu při domovní prohlídce novinářova bytu. Z devíti fotografií, údajně pořízených při prohlídce, ale osm zachycuje jiný byt.

Golunov tvrdí, že drogy podstrčili do jeho bytu sami policisté, aby jej dostali do vězení. Hrozilo mu až 20 let za mřížemi. Případ vyvolal vlnu pobouření, za Golunova se postavili jeho kolegové z nezávislých i státních médií. Ukončení stíhání oznámil v úterý osobně ministr vnitra, který řekl, že proti novináři nejsou důkazy.

Video: Nepohodlný Golunov? Je zázrak, že je na svobodě, stíhání zarazil Putin, míní Pazderka