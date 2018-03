před 18 minutami

Italským zákonodárcům se napodruhé podařilo zvolit předsedy obou komor parlamentu, Poslanecké sněmovny a Senátu. Do čela Senátu zasedne poprvé žena, Elisabetta Casellatiová, členka strany Vzhůru, Itálie Silvia Berlusconiho. Do čela sněmovny byl zvolen zástupce nejsilnější parlamentní strany Hnutí pěti hvězd (M5S) Roberto Fico. Volba šéfů komor parlamentu otevírá cestu k formálním konzultacím o vládě. Volby v Itálii skončil patem a nic zatím nenaznačuje tomu, že by některá ze stran, která získala největší počet hlasů, tedy M5S nebo středopravá koalice stran Vzhůru, Itálie a Liga, byla blíže k vytvoření vlády.

autor: ČTK | před 18 minutami