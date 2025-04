Italští vězni se dočkali. Sex bude, ale dveře musí zůstat odemčené

V Itálii v pátek začala fungovat první vězeňská místnost vyhrazená pro sex. V návaznosti na rozhodnutí soudu je určena těm vězňům, které mohou při výkonu trestu navštěvovat jejich partneři. Informovala o tom agentura Reuters.

Umožnění soukromých návštěv pro některé vězně následuje po rozhodnutí italského ústavního soudu, který uznal právo vězňů na "intimní setkání" s partnery, kteří je navštěvují ve věznicích.

"Jsme rádi, protože vše proběhlo hladce, ale je nutné zachovat maximální soukromí, abychom ochránili zúčastněné osoby," řekl agentuře ANSA vězeňský ombudsman v regionu Umbrie Giuseppe Caforio.

"Můžeme říct, že tento svého druhu experiment dopadl dobře a v příštích dnech se uskuteční další setkání," řekl o prvním oficiálním sexu mezi vězněm a jeho partnerkou ve věznici v Terni.

V rozsudku zveřejněném v lednu 2024 soud uvedl, že trestanci by měli mít právo na soukromé schůzky s manželem či manželkou nebo dlouhodobým partnerem, aniž by na ně dohlížela vězeňská stráž. V rozhodnutí se uvádí, že takzvané manželské návštěvy jsou již povoleny ve většině evropských zemí včetně Francie, Německa, Španělska, Nizozemska, Švédska a dalších.

Ministerstvo spravedlnosti minulý týden vydalo pokyny, podle nichž by vězni, kterým jsou povolena intimní setkání, měli mít přístup do místnosti s postelí a toaletou po dobu maximálně dvou hodin. Dveře do místnosti musí zůstat odemčené, aby vězeňská stráž mohla v případě potřeby zasáhnout.