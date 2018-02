před 1 hodinou

Italský fotbalový trenér českého původu Zdeněk Zeman a dvojnásobný olympijský vítěz v plavání Domenico Fioravanti představili sportovní část volebního programu strany Hnutí pěti hvězd (M5S). Fioravantiho strana uvedla jako svého ministra sportu pro případ, že by sestavovala vládu, což ale podle průzkumů zatím není pravděpodobné. Zeman podle italské tiskové agentury ANSA hájil před novináři svou podporu této strany. "Byl jsem za to hodně kritizován," řekl Zeman, který má od roku 1975 italské občanství. Sedmdesátiletý trenér uvedl, že podporuje stranu M5S, protože "jí věří". Zeman od roku 1969 trénoval řadu fotbalových klubů, včetně slavných AS Řím a Lazio Řím. Nyní je trenérem klubu Pescara.

autor: ČTK | před 1 hodinou

