Italský soud mylně obvinil Eritrejce z pašeráctví uprchlíků. Zaměnil identity

před 3 hodinami

Italský soud rozhodl, že v případě Eritrejce, který byl do země vydán ze Súdánu v roce 2016, došlo k záměně identity a není to šéf sítě pašeráků lidí do Evropy přezdívaný Generál. Medhanie Tesfamariam Berhe byl ale shledán vinným z pomáhání pašerákům lidí, byl mu udělen pětiletý trest vězení a pokuta 100 000 eur (přes 2,5 milionu korun).

Právní zástupce muže uvedl, že jeho klient se odvolá. Podle rodiny požádal o azyl v Itálii. Přátelé a známí Eritrejce upozorňovali na záměnu identity od samého počátku. Vzhledem k tomu, že Behre už strávil ve vězení tři roky, soud jej propustil na svobodu a muž byl převezen do centra na Sicílii, kam bývají umísťování migranti před vyhoštěním. Jeho obhájce Michele Calantropo řekl, že vzhledem k Behreho žádosti o azyl by nyní jeho vyhoštění bylo protizákonné. "Když se dozvěděl, že soud uznal, že došlo ke záměně identity a nařídil jeho okamžité propuštění, plakal jako dítě," uvedl Calantropo. Páteční rozhodnutí soudu znamená krach společné práce italských a britských vyšetřovatelů, která vedla k zatčení Eritrejce v súdánské metropoli Chartúm. Byl tehdy ztotožněn jako Medhanie Yehdego Mered, tedy obávaný šéf sítě pašeráků lidí přezdívaný Generál. Muž se od počátku hájil, že se jmenuje Berthe a že je jen chudý uprchlík bez záznamu v rejstříku trestů. Generál, byl mimo jiné organizátorem plavby lodě, která v říjnu 2013 ztroskotala u ostrova Lampedusa. Utopilo se tehdy 359 lidí, většinou z Eritreje a Somálska. Viní je z "válečných činů", chodí jim výhrůžky. Mladé kapitánky zachraňují migranty číst článek U soudu svědčilo několik údajných obětí Generála a zatčeného muže nepoznali. Na záměnu identity soustavně upozorňovali i Eritrejcovi příbuzní. To samé potvrdil i test DNA. Italská prokuratura však po tři roky trvala na tom, že byl s přispěním britského Národního kriminálního úřadu zatčen správný muž. Požadovala trest 14 let vězení. Video: Záběry ze soudu s pašeráky, kteří nechali zemřít 71 běženců Záběry ze soudu s pašeráky, kteří nechali zemřít 71 běženců | Video: Reuters | 01:08