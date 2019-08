Populisté se rozhádali. Italská vláda končí, premiér Conte oznámil demisi

V Itálii se loni vůbec poprvé od druhé světové války dostala k moci vláda složená čistě z populistických stran. Toto úterý ale její existence po necelých 15 měsících skončila – premiér Giuseppe Conte podal demisi. Na vině jsou spory mezi oběma koaličními partnery, tedy protestním Hnutím pěti hvězd a krajně pravicovou Ligou, dříve známou jako Liga severu.

"Šéf Ligy nedodržel koaliční smlouvu, kterou sám podepsal," zaútočil Conte v projevu v italském Senátu na předsedu Ligy Mattea Salviniho. Vytkl mu, že mu "jde jen o osobní zájmy a nerespektuje pravidla".

Salvini ve vládě seděl jako vicepremiér a ministr vnitra. Před několika týdny ale prohlásil, že další existence kabinetu už nemá smysl, a vyvolal hlasování o vyslovení nedůvěry. Premiér Conte tomu svou rezignací předešel.

Conte prohlásil, že Salvini odmítl vysvětlit podezření z úzkého napojení své Ligy na Rusko. Italská policie prověřuje, zda Salviniho lidé nevyjednávali s Kremlem o tajném financování strany. Salvini nařčení označil za lživé, odmítl ale dát jakékoliv bližší vysvětlení.

Hnutí pěti hvězd a Liga se během své vlády shodly na snížení věku pro odchod do důchodu, zavedení nové dávky pro lidi, kteří si hledají práci, nebo na uzavření italských přístavů pro lodě neziskových organizací, které ve Středozemním moři zachraňují žadatele o azyl. Většinu času ale strávily hádkami mezi sebou.

Salvini chtěl vyvolat hlasování o nedůvěře poté, co Hnutí pěti hvězd v parlamentu nepodpořilo návrh na výstavbu rychlodráhy spojující italský Turín a francouzský Lyon. Prohlásil to za zradu, Hnutí pěti hvězd se přitom proti tomuto projektu staví řadu let.

Salviniho Liga je podle průzkumů momentálně jasně nejsilnější stranou, volilo by ji až 38 procent Italů. Ve spojení s menšími pravicovými stranami by nejspíš získala nadpoloviční většinu. Z tohoto důvodu Salvini požadoval, aby se v zemi už v říjnu konaly předčasné volby, které by z něj s velkou pravděpodobností udělaly premiéra.

Jestli ale Italové po pádu současné vlády skutečně půjdou volit, zatím není jisté. Někteří představitelé Hnutí pěti hvězd uvažují o vytvoření nové vlády spolu se sociálními demokraty. Mezi nimi koalici podporuje například bývalý premiér Matteo Renzi.

Důležitou roli bude hrát i prezident Sergio Mattarella - ten by měl zahájit konzultace s cílem zjistit, jestli je možné dát v parlamentu dohromady novou většinu, nebo jestli by měli jít Italové k volbám. Mattarella se netají odporem k tomu, aby se volby konaly už na podzim, kdy musí politici přijmout rozpočet na příští rok. Z tohoto důvodu se volby v Itálii tradičně konají v jiných termínech. Naposledy Italové volili na podzim přesně před 100 lety.

