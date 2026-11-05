Na oltář sporu o to, zda na pizzu patří ananas, přinesl svou profesní oběť italský šéfkuchař Davide Tamburella. Ten přišel v květnu v australském Brisbane o zaměstnání v jedné z místních restaurací, protože odmítal dávat ananas na pizzu. "Pokyn nemusím respektovat, pokud je urážlivý proti mé kultuře," řekl údajně na svou obranu.
Tamburella pracoval v italské restauraci La Costa v módní čtvrti Fortitude Valley. Pokyn svého nadřízeného Elliota Ingrama dát na pizzu ananas odmítl během čtyř let celkem třikrát.
Naposledy šlo o objednávku pro soukromou akci v hodnotě 15 tisíc australských dolarů, tedy zhruba 230 tisíc korun. Zákazníci si přáli pizzy se šunkou a ananasem, ty ale italský šéfkuchař odmítl připravit, popisuje kulinářský, kulturní, profesní a později i právní spor britský deník The Times.
Když se vedení podniku rozhodlo jeho pracovní výkony řešit, Tamburella vysvětlil, že jako Ital považuje přidávání ananasu na pizzu za urážku své kultury a požádal zaměstnavatele, aby si ověřil, jak důležité pro Italy je nedávat ananas na pizzu.
O dva týdny později, 20. května, dostal výpověď. Podle jeho dřívějšího zaměstnavatele už ale nešlo pouze o ananas na pizze, ale i o to, že italský šéfkuchař „použil nevhodné vyjadřování a během provozu eskaloval situaci na pracovišti “.
Tamburella se následně proti propuštění bránil u australské komise pro spravedlivé pracovní podmínky. „Uvedl, že pokyn nemusí respektovat, pokud je urážlivý vůči jeho kultuře,“ zaznamenala komise.
Už žádný ananas!
Jeho stížnost však nakonec zamítla. Nikoliv proto, že by rozhodla ve prospěch zaměstnavatele ve sporu o ananas, ale protože Tamburella podal žádost až v červenci, tedy po uplynutí zákonné lhůty. Komise neshledala ani výjimečné okolnosti, které by pozdní podání ospravedlnily.
Tamburella musel kvůli ztrátě zaměstnání začít od začátku proces, který mu má umožnit jako zahraničnímu kvalifikovanému pracovníkovi získat v Austrálii trvalý pobyt.
Britská stanice BBC uvedla, že Tamburella teď podle údajů na platformě LinkedIn pracuje v jiné restauraci v Brisbane. Na jejím jídelníčku podle stanice už ananas nefiguruje.
Jeho bývalý šéf Ingram uvedl, že ani on sám není zrovna nadšeným příznivcem ananasu na pizze. Sedmnáct let v gastronomii ho však naučilo vybírat si bitvy, do kterých se vyplatí pouštět. „Za tím příběhem je víc než jen jedna ingredience,“ vzkázal.
Zvláštní ironii případu dodává skutečnost, že se odehrál ve státě Queensland, který je hlavní oblastí komerčního pěstování ananasů v Austrálii.
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