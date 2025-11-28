Zahraničí

Italské odbory stávkují proti vládě Meloniové a jejímu rozpočtovému zákonu

Italské odbory v pátek ráno zahájily rozsáhlou stávku proti vládě premiérky Giorgie Meloniové, informuje agentura DPA. Odbory se rozhodly svolat protest proti rozpočtovému zákonu, velkým investicím do armády a na podporu Palestiny. Podle týdeníku L´Espresso se bude po celé zemi konat přibližně 40 stávek, do kterých se zapojí mimo jiné dopravci, učitelé a novináři.
Premiérka Giorgia Meloniová.
Premiérka Giorgia Meloniová. | Foto: Reuters

Ráno bylo po celé Itálii hlášeno narušení provozu veřejné dopravy ve městech jako Řím, Milán a Neapol. Jedním z hlavních organizátorů stávky je odborový svaz Cobas, který primárně kritizuje fiskální politiku pravicové vlády, jež je u moci tři roky. Podle DPA Cobas požaduje zvýšení investic do vzdělávání a veřejné dopravy a také škrty ve vojenských výdajích. Volá také po zvýšení mezd a důchodů.

Italští novináři stávkují za obnovení kolektivní smlouvy mezi Italskou národní tiskovou federací (FNSI) a Italskou národní federací vydavatelů (FIEG). Platnost původní smlouvy skončila již v roce 2016. Odborový svaz požaduje novou smlouvu, která bude regulovat používání umělé inteligence a zajistí důstojné pracovní podmínky pro zaměstnance a jejich spravedlivé finanční ohodnocení odpovídající roli, kterou žurnalistika v demokratickém systému hraje.

Musel se koukat na znásilnění snoubenky. Itálii šokoval další útok migrantů

znásilnění, násilí, ilustrační

"Pokud Fieg skutečně dbá na profesionalitu, musí investovat do technologie a mladých lidí, kteří se nemohou stát levnou pracovní silou. Dluží to nám novinářům, ale především to dluží občanům," stojí v oficiálním prohlášení FNSI.

V italském Janově se sešly stovky protestujících, kteří vyzývají k větší podpoře Palestinců. Na demonstraci byla přítomna také švédská aktivistka Greta Thunbergová. "Genocida v Pásmu Gazy stále pokračuje a tisíce Palestinců umírají každý den. Nesmíme snižovat naši ostražitost a nesmíme mlčet," řekla podle deníku Genova Today během svého proslovu.

Pátečními protesty stávka proti návrhu rozpočtu nekončí. Další je naplánována na 12. prosince, oznámila odborová centrála CGIL.

 
Stovky dětí v Súdánu zůstaly po útěku z města Fášir bez rodičů

Trump oznámil, že zastaví přijímaní migrantů ze všech zemí třetího světa

Gardistka postřelená ve Washingtonu zemřela. "Mimořádná v každém směru," řekl Trump

Ukrajinský protikorupční úřad zasahuje u šéfa prezidentské kanceláře Jermaka

Stovky dětí v Súdánu zůstaly po útěku z města Fášir bez rodičů

Jejich rodiče buď zmizeli, nebo byli zabiti při útěku. Opuštěné děti po stovkách přicházejí každý den do uprchlického tábora v sousedním městě Tavíla.
Křehký pianista a feministka s dýmkou. Láska Sandové a Chopina skončila vinou mlčení

Nemohli být rozdílnější, a přesto (nebo možná právě proto) spolu prožili devět strhujících let. Sandová ale geniálnímu hudebníkovi na pohřeb nepřišla.
Trump oznámil, že zastaví přijímaní migrantů ze všech zemí třetího světa

Trump chce také přestat vyplácet jakoukoli federální podporu lidem, kteří nejsou občany USA.
Gardistka postřelená ve Washingtonu zemřela. "Mimořádná v každém směru," řekl Trump

Americký prezident v reakci na smrt gardistky oznámil, že zastaví přijímání migrantů ze všech zemí třetího světa do Spojených států.
