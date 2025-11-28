Italské odbory stávkují proti vládě Meloniové a jejímu rozpočtovému zákonu

Ráno bylo po celé Itálii hlášeno narušení provozu veřejné dopravy ve městech jako Řím, Milán a Neapol. Jedním z hlavních organizátorů stávky je odborový svaz Cobas, který primárně kritizuje fiskální politiku pravicové vlády, jež je u moci tři roky. Podle DPA Cobas požaduje zvýšení investic do vzdělávání a veřejné dopravy a také škrty ve vojenských výdajích. Volá také po zvýšení mezd a důchodů.
Italští novináři stávkují za obnovení kolektivní smlouvy mezi Italskou národní tiskovou federací (FNSI) a Italskou národní federací vydavatelů (FIEG). Platnost původní smlouvy skončila již v roce 2016. Odborový svaz požaduje novou smlouvu, která bude regulovat používání umělé inteligence a zajistí důstojné pracovní podmínky pro zaměstnance a jejich spravedlivé finanční ohodnocení odpovídající roli, kterou žurnalistika v demokratickém systému hraje.
"Pokud Fieg skutečně dbá na profesionalitu, musí investovat do technologie a mladých lidí, kteří se nemohou stát levnou pracovní silou. Dluží to nám novinářům, ale především to dluží občanům," stojí v oficiálním prohlášení FNSI.
V italském Janově se sešly stovky protestujících, kteří vyzývají k větší podpoře Palestinců. Na demonstraci byla přítomna také švédská aktivistka Greta Thunbergová. "Genocida v Pásmu Gazy stále pokračuje a tisíce Palestinců umírají každý den. Nesmíme snižovat naši ostražitost a nesmíme mlčet," řekla podle deníku Genova Today během svého proslovu.
Pátečními protesty stávka proti návrhu rozpočtu nekončí. Další je naplánována na 12. prosince, oznámila odborová centrála CGIL.