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Zahraničí

„Italské děti se nesmí cítit jako menšina.“ Meloniová vytáhla proti burkám

Kryštof Peňás
Kryštof Peňás
Kryštof Peňás
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Italská premiérka Giorgia Meloniová a její vláda chtějí změnit způsob, jak italské školy přistupují k zahraničním žákům. Podle Meloniové připravuje vláda opatření, která mají nejen zakázat zakrývání obličeje ve školách, ale také stanovit zákonný limit pro počet zahraničních žáků ve třídách. Návrh by se podle italských médií mohl dostat na jednání vlády už tento týden.

FILE PHOTO: Italian PM Meloni and Belgian PM De Wever meet in Rome
Italská premiérka Giorgia Meloniová v září 2026.Foto: REUTERS – Remo Casilli
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„Italské děti se ve třídě nemohou cítit jako menšina,“ pronesla Meloniová v neděli na akci Fenix, kterou každoročně pořádá Gioventù nazionale – mládežnická organizace její strany Bratři Itálie.

„Neexistuje, aby se v italské třídě cítily odstrčené italské děti. To se nesmí stát,“ dodala italská premiérka.

Ve svém projevu Meloniová uvedla, že její vláda připravuje opatření, která mají mimo jiné zavést maximální počet zahraničních žáků ve třídách nebo zakázat ve školách burky a nikáby, tedy oděvy zakrývající prakticky celý obličej.

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Podle italského serveru Open chce vláda přepracovat ustanovení staršího zákona o zakrývání obličeje tak, aby z něj zmizela výjimka pro náboženské a kulturní důvody.

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Zákaz závojů i učení italštiny

Co se týká zákonem stanoveného maximálního počtu zahraničních žáků ve třídě, v současných návrzích se pracuje s hranicí třiceti procent. 

„Pokud je počet dětí, které nerozumějí vyučovacímu jazyku, vysoký, nebo dokonce tvoří většinu, už nejde o integraci, ale o zanedbávání,“ uvedla Meloniová v neděli.

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Nejde přitom o zcela nové pravidlo. Třicetiprocentní limit existuje už od roku 2010, kdy ho stanovilo ministerstvo školství v oběžníku. V praxi však podle italských médií zůstal kvůli výjimkám a nedostatečné koordinaci z velké části nevyužívaný. Vláda plánuje, že nově bude pravidlo vymahatelné zákonem.

Premiérka dodala, že vláda chce také zavést, aby se italštinu museli učit také rodiče zahraničních žáků s vážnými problémy se začleněním do školy.

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Plány a škola s 90 procenty cizinců

Podle italského ministra školství Giuseppeho Valditary by se žáci měli nejprve rozdělovat mezi různé třídy v rámci stejné školy. Pokud by to nestačilo, mohli by být podle připravovaných pravidel rozděleni i do jiných škol v okolí, píše italský list Corriere della Sera.

Opatření se zároveň nemá týkat všech žáků označovaných jako žáci s „migračním původem“. Těch je v současnosti přibližně 950 tisíc z celkových osmi milionů školáků.

Podle dostupných informací mají být z limitu vyňati občané Evropské unie a pravděpodobně také děti narozené v Itálii, které již italštinu dostatečně ovládají. Přesná podoba pravidel však zatím není známá.

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Podle italských médií ve školním roce 2024/2025 bylo v italských školách 931 323 žáků s migračním původem, což představovalo 11,6 procenta všech žáků. Dvě třetiny z nich se narodily v Itálii a patří tak ke druhé generaci.

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Počet zahraničních žáků je však v Itálii rozložen nerovnoměrně. 65 procent z nich žije na severu země, především v Lombardii. V některých školách proto jejich podíl výrazně převyšuje celostátní průměr.

Italská média uvádějí například školu v Mestre, pevninské čtvrti Benátek, kde zahraniční žáci v některých třídách tvoří více než 90 procent.

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