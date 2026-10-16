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Zahraničí

Italská premiérka se rozohnila. Zpražila Trumpa a vzpomněla temnou kapitolu českých dějin

Matyáš Zrno
Matyáš Zrno
Matyáš Zrno
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Zkritizovala Donalda Trumpa i domácí kritiky pomoci Ukrajině a připomněla osud pražského jara 1968. Italská premiérka Giorgia Meloniová se v parlamentu opět projevila jako klíčový protiruský jestřáb. Na sociálních sítích jí vzápětí poděkoval Volodymyr Zelenskyj. Energická šéfka italské vlády naopak rozzuřila mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí Mariji Zacharovovou.

US-Russia deal on diesel is 'very risky choice,' Italian PM Meloni says
„Prudký nárůst cen paliv je způsoben především válkou v Íránu, nikoli konfliktem na Ukrajině,“ zchladila Meloniová amerického prezidenta ve svém středečním projevu před odjezdem na Evropskou radu.Foto: REUTERS – Francesco Fotia
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„Dohodu o ruské naftě, kterou oznámil prezident Spojených států Donald Trump, považuji za velmi rizikovou volbu. Prudký nárůst cen paliv je způsoben především válkou v Íránu, nikoli konfliktem na Ukrajině,“ zchladila Meloniová amerického prezidenta ve svém středečním projevu před odjezdem na Evropskou radu.

Trump ji kdysi označil za „fantastickou ženu“ a „jednoho ze skutečných světových lídrů“.

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Když ale americký prezident obvinil papeže Lva XIV. po sporu o válku s Íránem z toho, že je slabý, hrozný a neměl by se plést do politiky, Meloniová se za Svatého otce okamžitě postavila. Trumpovi vzkázala, že v Itálii nebude hlava římskokatolické církve dělat to, co chtějí politici.

Na její slova ihned reagoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Děkuji Giorgii Meloniové za podporu a za jasný, jednoznačný a na principech založený postoj. Děkuji za pochopení toho, kdo je tu agresorem a co znamená vybudovat důstojný a trvalý mír. To je možné pouze prostřednictvím síly a společného závazku pro naši bezpečnost,“ uvedl na síti X.

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Naopak chladně reagovala mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí Marija Zacharovová: „Za prvé, tohle není je starost. Za druhé, vraťte se k bodu jedna.“

V parlamentu musela Meloniová čelit kritice opozice, která požadovala obnovení dovozu ruské ropy a plynu. Dovoz ruského plynu by ale podle premiérky Italům nepomohl, ale obohatil by Rusy: „Pokud někdo požaduje návrat k ruskému plynu, ptám se, čí zájmy tu vlastně hájí.“

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Když pak ospravedlňovala potřebu další pomoci Ukrajině, pomohla si Meloniová příkladem z historie: „Nechybí mi ruské tanky, které potlačily povstání v Praze a v Budapešti, nechybí mi ani Berlínská zeď. A nikdo mě nepřesvědčí, že kapitulace Ukrajiny je cestou k míru – to není mír, to je zábor,“ prohlásila Meloniová za aplausu vládních poslanců.

Levicovému populistickému Hnutí pěti hvězd zase vzkázala, že nehodlá přehodnotit spolupráci s USA. „Pokud tvrdíte, že Američané jsou imperialisté, řekněte na rovinu, zda chcete vystoupit z NATO. Nelze sedět na dvou židlích najednou,“ zdůraznila.

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Ohradila se také proti kritice obranných výdajů. Je to podle ní investice do bezpečnosti a dává to práci pro 300 tisíc lidí.

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