Zkritizovala Donalda Trumpa i domácí kritiky pomoci Ukrajině a připomněla osud pražského jara 1968. Italská premiérka Giorgia Meloniová se v parlamentu opět projevila jako klíčový protiruský jestřáb. Na sociálních sítích jí vzápětí poděkoval Volodymyr Zelenskyj. Energická šéfka italské vlády naopak rozzuřila mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí Mariji Zacharovovou.
„Dohodu o ruské naftě, kterou oznámil prezident Spojených států Donald Trump, považuji za velmi rizikovou volbu. Prudký nárůst cen paliv je způsoben především válkou v Íránu, nikoli konfliktem na Ukrajině,“ zchladila Meloniová amerického prezidenta ve svém středečním projevu před odjezdem na Evropskou radu.
Trump ji kdysi označil za „fantastickou ženu“ a „jednoho ze skutečných světových lídrů“.
Když ale americký prezident obvinil papeže Lva XIV. po sporu o válku s Íránem z toho, že je slabý, hrozný a neměl by se plést do politiky, Meloniová se za Svatého otce okamžitě postavila. Trumpovi vzkázala, že v Itálii nebude hlava římskokatolické církve dělat to, co chtějí politici.
Na její slova ihned reagoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Děkuji Giorgii Meloniové za podporu a za jasný, jednoznačný a na principech založený postoj. Děkuji za pochopení toho, kdo je tu agresorem a co znamená vybudovat důstojný a trvalý mír. To je možné pouze prostřednictvím síly a společného závazku pro naši bezpečnost,“ uvedl na síti X.
Naopak chladně reagovala mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí Marija Zacharovová: „Za prvé, tohle není je starost. Za druhé, vraťte se k bodu jedna.“
V parlamentu musela Meloniová čelit kritice opozice, která požadovala obnovení dovozu ruské ropy a plynu. Dovoz ruského plynu by ale podle premiérky Italům nepomohl, ale obohatil by Rusy: „Pokud někdo požaduje návrat k ruskému plynu, ptám se, čí zájmy tu vlastně hájí.“
Když pak ospravedlňovala potřebu další pomoci Ukrajině, pomohla si Meloniová příkladem z historie: „Nechybí mi ruské tanky, které potlačily povstání v Praze a v Budapešti, nechybí mi ani Berlínská zeď. A nikdo mě nepřesvědčí, že kapitulace Ukrajiny je cestou k míru – to není mír, to je zábor,“ prohlásila Meloniová za aplausu vládních poslanců.
Levicovému populistickému Hnutí pěti hvězd zase vzkázala, že nehodlá přehodnotit spolupráci s USA. „Pokud tvrdíte, že Američané jsou imperialisté, řekněte na rovinu, zda chcete vystoupit z NATO. Nelze sedět na dvou židlích najednou,“ zdůraznila.
Ohradila se také proti kritice obranných výdajů. Je to podle ní investice do bezpečnosti a dává to práci pro 300 tisíc lidí.
Mohlo vám uniknout: Trump brousí nože na brutální střet, míní expert. Stojí za ním Rusové?
Kováč otevřeně popsal, co sráží Plzeň. Bolí to, prohlásil
Nebral si servítky, trenér fotbalistů Plzně Radoslav Kováč věděl, že prohra 1:2 s Ferencvárosem Budapešť v Evropské lize byla úplně zbytečná.
Lula stahuje náskok Bolsonara v průzkumech, voličům v Brazílii slibuje mnohé ústupky
Brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva snížil deset dní před rozhodujícím druhým kolem prezidentských voleb ztrátu v průzkumech voličských preferencí na svého vyzyvatele Flávia Bolsonara. Dva průzkumy z posledních dvou dnů dávají levicovému prezidentovi shodně o dva procentní body méně než jeho pravicovému sokovi.
ŽIVĚ V Česku v pátek začne druhé kolo senátních voleb, vzejde z nich 22 senátorů
V Česku se v pátek a v sobotu uskuteční finále letošních senátních voleb, z nichž vzejde 22 nových nebo staronových senátorů. Hlasovat už nebudou voliči ze zbývajících pěti senátních obvodů, v nichž se letos volilo, neboť si senátory vybrali zkraje minulého víkendu v úvodním volebním kole. Hlasovat může zhruba 2,25 milionu lidí.
ŽIVĚ Bílý dům Ukrajině omezil využívání systému Starshield, který pomáhá v navádění dronů
Spojené státy omezily v minulých dnech Ukrajině využívání družicového systému Starshield na přímý pokyn Bílého domu. Napsala to v pátek agentura Reuters s odvoláním na dva americké činitele. Ukrajinští představitelé si tento týden stěžovali na omezení systému využívaného například k navádění dronů, ve čtvrtek se však už podle nich jeho činnost zlepšila.
Nenechte si ujít: Dokument o kapele Oasis či koncert uznávaného amerického jazzmana
Dokumentární film o největším hudebním comebacku posledních let, společenské drama režiséra Zvjaginceva, které získalo ocenění z Cannes, koncert jednoho z největších jazzových talentů dneška, legendární filmový muzikál Dáma na kolejích na prknech Fidlovačky nebo rozsáhlá výstava svérázné francouzské výtvarnice, jež zkoumá identitu, gender i emoce.