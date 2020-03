Italové jsou nuceně zavření doma. Panika tu není, ale bojíme se o ekonomiku, říkají

Velká část severu Itálie, včetně hospodářské metropole země Milána, se v neděli probudila odříznuta od okolního světa přísnou karanténou, o níž v noci rozhodla vláda s cílem zkrotit epidemii nového koronaviru. Příslušný dekret, který podepsal premiér Giuseppe Conte, nařizuje do 3. dubna faktickou izolaci Lombardie a 14 provincií v dalších třech regionech.

Opatření označovaná za bezprecedentní a drastická od neděle přísně omezují hlavně pohyb lidí z rozlehlých oblastí a do nich. "Mám dojem, že je to přehnané," odpověděl francouzskému časopisu L´Express obyvatel Milána Ludovico na dotaz týkající se dojmů z prvního dne karantény.

Obyvatelé Milána, poplašení od sobotního večera zvěstmi o chystané karanténě, které unikly do místních médií, jako by rezignovali a přešli na zpomalené životní tempo: ulice zůstaly dnes ráno vylidněné a klidné, konstatoval L´Express. Už žádné známky paniky na hlavním nádraží, všude klid, ani policejní kontroly. Letiště zůstala otevřená, přestože je zakázáno opouštět regiony v karanténě, zvané "červené zóny", v jejichž hranicích žije 15 milionů lidí.

Ludovico je zaměstnancem cestovní kanceláře v Miláně. "Šel jsem bez problémů do supermarketu," řekl francouzskému listu telefonicky. "Každý den chodím na místa plná lidí, jako jsou obchodní centra," dodal.

Stejně to cítí i Cristina, která žije rovněž v Lombardii, u Komského jezera. "Náš každodenní život se moc nezměnil. Děláme to, co děláme obvykle, jen se vyhýbáme davům a velkým skupinám lidí. Rodiny mají děti doma, protože školy jsou zavřené, ale mnoho rodičů teď také pracuje z domova, takže to jde. Většina lidí pochopila realitu a reaguje na ni s klidem a porozuměním, život tady je skutečně normální, ať se to může zdát jakkoliv podivné."

Nejtěžší stránkou nynější situace jsou ekonomické dopady, ty vzbuzují znepokojení. "V práci přicházím o mnoho klientů. Na druhé straně mám ale rezervace od lidí, kteří nemohou opustit Milán, takže hledají místo, kde by mohli dočasně pobývat," říká Ludovico.

"Má práce…to je to nejtěžší," povzdychne si také Cristina. "Řídím tady, u Komského jezera, jeden místní podnik. A teď čelím rušení rezervací v hodnotě několika tisíc eur za několik dnů. Peru se s tím, stejně jako všichni, kdo žijí z cestovního ruchu. To je jediná skutečná věc, které je třeba se bát: dopadů toho viru na naši ekonomiku."

Realitní agent z Padovy Fabrizio, který dnes uvázl v Benátkách, říká: "V tomto okamžiku je situace ucházející, není tu žádná panika. Město je klidné, v blízkosti je ještě mnoho dostupných obchodů."

V Itálii novému typu koronaviru za posledních 24 hodin podlehlo 133 lidí, celkový počet mrtvých tak v této zemi vystoupal na 366. Prudce vzrostl i počet nakažených, ze sobotních 5883 na dnešních 7375. Informoval o tom dnes šéf civilní ochrany Angelo Borrelli.

O zhruba 650 lidí se starají lékaři na jednotkách intenzivní péče, naopak 622 lidí se dosud plně vyléčilo. Jedním z nově nakažených je i šéf generálního štábu italské armády Salvatore Farina. Funkce se nadále zhostí z domácí karantény, svůj zdravotní stav vyhodnotil jako dobrý.