Italové fandili s příznaky. Nákaza vybuchla na Lize mistrů, Španělé ji odvezli domů

Fotbal je pro Italy důležitá součást života a fanoušci malého klubu Atalanta Bergamo z Lombardie si museli připadat poslední rok a půl jako v nebi.

Jejich tým skončil v loňské sezoně v Serii A, nejvyšší italské soutěži, třetí a dosáhl tak největšího úspěchu v déle než 110leté historii klubu.

A ani to nebyl konec. Fotbalisté Atalanty sice špatně začali základní skupinu evropské Ligy mistrů a prohráli první tři zápasy, pak se ale vzchopili a se ziskem sedmi bodů postoupili do osmifinále. Do něj vstoupili skvěle, 19. února doma porazili v prvním zápase španělskou Valencii 4:1.

Utkání se konalo v době, kdy Itálie už měla první případ koronaviru. V Římě měli pozitivní test dva čínští turisté. Dva dny po zápase Bergamo-Valencie zemřel na koronavirus první Ital v provincii Benátsko a propukla pandemie.

Lombardie, kde stotisícové Bergamo leží, se stala jedním z ohnisek nákazy. Až zpětně se ukazuje, že štěstí fotbalových příznivců Bergama přineslo zároveň velké neštěstí. Právě zmíněný zápas s Valencii výrazně přispěl k rozšíření infekce jak v Itálii, tak ve Španělsku.

Katalyzátor nákazy

Během dvou týdnů v Bergamu počet nakažených rychle vzrostl, mezi 8. a 16. březnem podlehlo ve městě viru 330 lidí. "Toto fotbalové utkání bylo katalyzátorem nákazy. Virus tam měl ideální podmínky se rozšířit," popsal deníku Corriere Della Sera lékař Fabiano di Marco z Nemocnice papeže Jana XXIII., která v Bergamu ošetřuje pacienty s koronavirem.

Mnoho lidí navíc ve městě sledovalo zápas v restauracích a na velkoplošných obrazovkách. Projevovali emoce, typické pro sledování fotbalu: společně oslavovali góly a vítězství a křičeli - všechno faktory, které šíření viru napomohly.

Italský imunolog Francesco Le Foche uvedl, že zpětně mnoho fanoušků přiznalo zdravotní problémy, vysokou teplotu a další příznaky typické pro nemoc Covid-19. "Koncentrace desítek tisíc lidí, které od sebe dělily jen centimetry, a euforie vedoucí k objímání a křiku, to vše mohlo přispět k šíření viru mezi diváky. Byli v blízkém kontaktu v autobusech, vlacích, autech, restauracích. Přesně dva týdny po zápase epidemie v Bergamu doslova explodovala," prohlásil Le Foche.

Samotné utkání se přitom hrálo v Miláně na stadionu San Siro, protože hřiště v Bergamu se opravuje. V milánském hledišti bylo 44 tisíc diváků - 40 tisíc přijelo z Bergama, zbytek z Valencie. V Miláně jsou doma slavné kluby AC a Inter, takže obyvatele města zápas Atalanty příliš nezajímal. To bylo pro město s jedním a půl milionem obyvatel štěstím: na rozdíl od Lombardie se v Miláně podařilo zabránit nákaze většího počtu lidí. Milán a Bergamo od sebe dělí přibližně 55 kilometrů.

Nezodpovědní lidé

Koronavirus se z Milána po osmifinálovém utkání rozšířil také do Španělska. Oblast, kde Valencie leží, patří k nejvíce zasaženým místům koronavirem ve Španělsku. Více nakažených mají jen Madrid a Katalánsko. Několik hráčů a členů realizačního týmu Valencie onemocnělo nemocí Covid-19, což lékaři dávají do souvislosti právě se zápasem proti Bergamu.

Prokazatelně se tam nakazili také španělští novináři. Před 19. únorem byl přitom ve Valencii jen jeden případ nákazy. Šlo o člověka, který se vrátil z Nepálu.

Argentinský fotbalista a kapitán Atalanty Alejandro Gomez zůstal i přes epidemii v severní Itálii. Na rozdíl například od hvězdy Juventusu Turín Cristiana Ronalda, který odjel domů na portugalský ostrov Madeira a vzkázal, že do Itálie se zatím nechystá vracet.

Gomez v rozhovoru pro argentinský deník Ole řekl, že za špatnou situaci mohou i místní obyvatelé Lombardie, kteří nejsou dostatečně důslední v dodržování karantény.

"Lidé mají nařízeno chodit jen do práce, do obchodů s potravinami nebo jen na krátké procházky se psem blízko jejich domu. Ale ve skutečnosti je v ulicích pořád mnoho lidí. Procházejí se, sedí v parku, na lavičkách. Tráví venku hodiny, protože se doma nudí. A lžou, že jdou nakupovat. Já sám ani nechodím běhat, přestože jsem profesionální sportovec," postěžoval si fotbalista.

Ve Španělsku podlehlo koronaviru přes 4000 lidí, v Itálii více než 7500. Země hlásí nejvíc úmrtí na světě.