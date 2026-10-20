Itálie zpřísní postihy mladistvých po násilných protestech. Do Milána pošle vojáky

Italská vláda chce po živelných protestech a střetech v ulicích Milána a dalších italských měst zpřísnit přístup justice k mladistvým. Oznámili to v úterý premiérka Giorgia Meloniová a ministr spravedlnosti Carlo Nordio. Právě mladiství tvoří velkou část lidí zadržených při víkendových protestech. Vláda chce také do Milána vyslat asi 500 vojáků.
Kabinet schválil záměr změny justičního přístupu k mladistvým, tedy lidem ve věku od 14 do 18 let. Nyní se k nim přistupuje jako k lidem, kteří nemohou projevit vůli a úmysl, pokud se nepodaří prokázat opak. Nově by justice měla považovat mladistvé za lidi, kteří jsou schopni jednat s úmyslem, pokud se neprokáže opak.
To by mělo ulehčit práci soudů. Vedle toho budou moci úřady uložit pokutu až 1000 eur (24.400 korun) rodičům, jejichž děti spáchaly přestupek či zločin. "Justici pro mladistvé dáme více soudců a více míst v (nápravných) zařízeních," uvedla Meloniová s tím, že jistota trestu musí platit i "pro ty, kterým je 16 let".
Ministr spravedlnosti Nordio zdůraznil, že vláda chce zavést nové tresty pro lidi, kteří svolávají "násilná shromáždění" přes sociální sítě. Za spáchání tohoto trestného činu by mělo hrozit odnětí svobody ve výši od čtyř do 12 let.
Schválená opatření jsou reakcí vlády na víkendové události, kdy se demonstranti a mladí lidé zapojili do střetů v ulicích či rabování v centru Milána, Turína a dalších měst. Premiérka Meloniová uvedla, že se jedná o "nepřijatelné situace".
Poukázala na to, že velká část zadržených o víkendu byla mladší než 18 let. Podle ní se do střetů a demonstrací zapojily "stovky velmi mladých lidí, z nichž mnozí byli nezletilí, kteří přišli v malých skupinkách svolaných videem na sociálních sítích". "Nejmladšímu ze ztotožněných v Miláně by mělo být 11 let," poukázala Meloniová.
"Do Milána přijde až do konce roku o 500 vojáků více," oznámila Meloniová. Podle italských médií ale vláda nakonec neschválila svůj původní záměr, aby vojáci měli i policejní pravomoci. To znamená, že vojáci, jak se děje i dnes, budou hlídkovat v ulicích a budou smět dělat úkony jen v přítomnosti policie.
V centru Milána se střety a rabování odehrály v sobotu a neděli. Zadržených bylo přes 200. Kvůli rabování se některé známé módní značky rozhodly dočasně uzavřít své obchody v centru Milána.
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