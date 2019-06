Itálie proti lodím neziskovek s migranty: za překroční vod bez povolení budou pokuty

před 46 minutami

Italská vláda schválila přísné pokuty, které mohou postihnout lodě zapojené do záchrany uprchlíků, jestliže i přes zákaz vplují do italských vod. Ministr vnitra Matteo Salvini řekl, že nový dekret umožní trestat plavidla za nerespektování mezinárodního práva nebo pokynů italských úřadů částkou až 50.000 eur (1,3 milionu Kč), pokud do italských vod vplují bez povolení.

Dekret umožňuje také skryté policejní vyšetřování případů převádění lidí a elektronické odposlouchávání podezřelých převaděčů. V případě, že plavidlo italské nařízení poruší opakovaně, může být zabaveno. "Myslím, že jsme učinili krok vpřed v zajištění bezpečnosti naší země," řekl podle tiskových agentur Salvini. Agentura Reuters napsala, že v původní verzi dekretu, která neprošla mimo jiné kvůli odporu prezidenta Sergia Mattarelly, se postih měl týkat vysloveně lodí přivážejících uprchlíky do italských přístavů. Na návrh reagovali odborníci OSN na lidská práva, kteří upozornili, že návrh kriminalizuje záchranné operace humanitárních skupin. Konečná a nyní schválená verze se o záchranářských lodích nezmiňuje. Salvini opakovaně obvinil záchranáře ze spolčování s převaděči a pravidla zpřísnil už loni v listopadu. Mnohé nevládní organizace operace ukončily, když Itálie pro jejich lodě zavřela své přístavy. Zpřísněná politika Itálie se projevila na výrazném snížení počtu nových uprchlíků. Letos jich tam přes Středozemní moře podle oficiálních údajů dorazilo 2144, což je o 85 procent méně než za totéž období loňského roku a o 96 procent méně než v roce 2017.