Itálie má nového hrdinu. Zakrvácený bránil město před výtržníky, premiérka mu tleská

Dlažební kostka ho zasáhla do hlavy a ránu mu museli zašít čtyřmi stehy. Italský policejní důstojník Angelo De Simone přesto pokračoval ve službě, aby pomáhal zvládat násilné nepokoje v Miláně. Při střetech bylo zraněno přes sto policistů, mezi zadrženými výtržníky byly i děti ve věku pouhých jedenácti let. Řada z nich přitom obchody plenila a na policii útočila čistě z nudy a pro zábavu.
Když v sobotu italský Milán zachvátila vlna násilností, De Simoneho na náměstí Piazza del Duomo v historickém centru města zasáhli výtržníci dlažební kostkou přímo do hlavy. Přestože se mu úder podařilo částečně vykrýt, utrpěl tržnou ránu na čele, kterou mu museli lékaři zašít čtyřmi stehy.
Navzdory zranění však podle něj nepřipadalo v úvahu, že by se nevrátil zpátky do služby, a o den později už opět střežil milánské ulice. „To si nemůžeme dovolit. Situaci musíme zvládnout všemi dostupnými prostředky, protože musíme ve městě zajistit veřejný pořádek a bezpečnost,“ řekl v nedělním rozhovoru pro italskou televizi Rai 1.
Pětapadesátiletý šéf milánského policejního oddělení Garibaldi-Venezia má za sebou stovky zásahů při vyhrocených událostech, včetně propalestinských demonstrací či střetů s fotbalovými fanoušky. Působí také v rizikových částech Milána, včetně okolí hlavního nádraží nebo čtvrti Porta Garibaldi, kde často působí lupiči a násilníci.
Italská agentura ANSA uvedla, že De Simone se stal „trochu nechtěným symbolem obětavosti bezpečnostních složek“. Jeho nasazení následně ocenila i italská premiérka Giorgia Meloniová, která na sociálních sítích zveřejnila jeho fotografii.
„S nezakrytým obličejem, zraněný, ale neustupující. Naproti němu stojí ti, kteří se schovávají pod kapucemi, aby mohli útočit a ničit. Stát není abstraktní pojem. Tvoří ho lidé, kteří s odvahou a smyslem pro povinnost zůstávají na svých místech, zatímco jiní volí násilí,“ napsala.
Podle deníku Corriere della Sera bylo jen při sobotních střetech zraněno 104 policistů a karabiniérů.
Problémy s bydlením
Sobotní demonstrace v severní Itálii původně vypukly kvůli problémům s drahým bydlením, vysokými cenami pohonných hmot, nízkými příjmy a daňovým zatížením. Protesty se konaly také v Turíně, Boloni nebo Bergamu.
K nejzávažnějším nepokojům však došlo právě v Miláně. Od hlavního shromáždění, čítajícího přibližně pět tisíc lidí, se tam oddělily skupiny převážně mladých lidí, které se dostaly do střetu s policií a protest se postupně zvrhl v pouliční násilí.
Na policisty útočily i děti. Mnohdy z nudy a pro zábavu
Na policisty létaly kameny a pyrotechnika, v centru města hořely kontejnery a výtržníci rozbíjeli výlohy i rabovali obchody – mimo jiné prodejny se sportovním zbožím Decathlon a Arc’teryx nebo pobočku operátora Vodafone.
Násilnosti a rabování pak pokračovaly i v neděli, přičemž policisté v zásahové výstroji použili proti výtržníkům slzný plyn a vodní děla.
„Od včerejšího odpoledne čelíme skupinám organizovaných mladých lidí, mezi nimiž jsou i nezletilí. Je jich hodně, mají destruktivní sklony a často si zakrývají obličeje. Ve skupině nacházejí pocit sounáležitosti, a čím více lidí se jim podaří shromáždit, tím agresivněji se chovají,“ komentoval situaci v neděli policista De Simone.
Podle deníku La Repubblica bylo během víkendu předvedeno přibližně 270 osob. Agentura ANSA uvedla, že jen v neděli policie předvedla přes 200 lidí, z nichž přibližně 80 procent bylo mladších 18 let.
S demonstrací neměli nic společného
Deník Corriere della Sera dodal, že některým z nich bylo dokonce pouhých jedenáct až třináct let. Řada výtržníků přitom s původními protesty neměla nic společného. Na policisty útočili a obchody plenili čistě z nudy a pro zábavu.
„Jsou tu takzvaní ‚maranza‘, mladí lidé z druhé a třetí generace přistěhovalců, kteří nosí řetízky a kradou mobilní telefony během nočního života ve městě… Jsou mezi nimi Italové, lidé z východní Evropy i severní Afriky. Na Instagramu viděli videa z nepokojů a okamžitě vyrazili do ulic,“ popsal Corriere della Sera ve své reportáži.
Meloniová zvažuje zpřísnění trestů pro mladistvé
Premiérka Giorgia Meloniová násilnosti odsoudila a svolala na pondělí zasedání vlády, na němž se bude projednávat další postup. „Zvážíme další opatření proti těm, kteří zneužívají legitimní demonstrace k šíření násilí a chaosu,“ uvedla.
Podle La Repubblica vláda zvažuje zpřísnění postupu vůči nezletilým účastníkům násilností. Mezi diskutovanými možnostmi je rozšíření preventivního zadržení na osoby mladší 18 let nebo úprava pravidel, která umožňují dodatečné zatčení podezřelých na základě důkazů o jejich účasti na násilnostech.
Skupina, která si říká Hnutí 17. října, mezitím na svém novém instagramovém účtu oznámila, že v akcích nehodlá polevit. To, co se odehrálo o uplynulém víkendu, se má podle jejích slov opakovat každou sobotu „až do pádu této vlády“.
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