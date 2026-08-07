Itálie dostala ultimátum: do neděle musí zrušit kontroly cestujících ze Španělska

Španělská vláda v pátek pohrozila Itálii, že zavede odvetná opatření vůči cestujícím z Itálie, pokud Řím do neděle nezruší kontroly lidí přijíždějících ze Španělska. V pátek o tom napsal deník El País.
Itálie zavedla kontroly vůči Španělsku 1. srpna poté, co se o dva dny dříve dostalo na španělské území v Africe na 72 tisíc migrantů z Maroka. Téměř všichni se 31. července vrátili a nikdo se nedostal na evropský kontinent.
Španělská vláda v pátek uvedla, že italské kontroly ovlivnily pohyb tisíců cestujících a vyvolaly nejistotu u veřejnosti v době letní sezony. Vláda také označila kontroly za bezprecedentní a kritizovala, že je Itálie přijala bez předchozího upozornění. Podle Madridu bylo toto rozhodnutí nespravedlivé, v rozporu se zájmy EU a diskriminační vůči španělskému obyvatelstvu.
Itálie 1. srpna zavedla na měsíc na letištích a v přístavech namátkové kontroly cestujících přijíždějících ze Španělska. Podle agentury EFE se týkají cestujících ze třetích zemí i občanů EU.
Italská premiérka Giorgia Meloniová spolu s několika dalšími unijními politiky, včetně českého premiéra Andreje Babiše, vyzvali minulý týden v pátek k tomu, aby byl pro Španělsko uzavřen schengenský prostor umožňující volný pohyb osob. Reagovali tak na zprávy o desítkách tisíc migrantů, kteří z Maroka předchozí den připlavali či přišli do španělského autonomního města Ceuta. Téměř všichni se přitom už 31. července dobrovolně vrátili, mnozí proto, že měli hlad.
Ceuta má asi 84 tisíc obyvatel a 30. července tam téměř všichni místní podnikatelé zavřeli své obchody, protože měli strach z tak velké migrační vlny. Tolik migrantů najednou ještě do tohoto města v novodobé historii nikdy nepřišlo. Zatím největší počet lidí z Maroka se tam dostal v květnu 2021, kdy během dvou dnů připlavalo podél pobřeží na 10 tisíc migrantů.
Tehdy k tomu přispělo i zhoršení španělsko-marockých vztahů a skutečnost, že marocká pohraniční stráž migrantům nebránila v cestě na španělské území. To zřejmě nedělala mnoho hodin ani minulý týden ve čtvrtek, až v noci na pátek zasahovala marocká policie i slzným plynem a vodními děly, aby zabránila dalším davům v cestě do Ceuty.
„Nikdo se ani nemohl volně dostat do schengenského prostoru,“ uvedla v pátek také španělská vláda. Pro Ceutu i další španělské město v Africe - Melillu - totiž i po vstupu Španělska do Schengenu dál platí kontroly na hranicích. Španělská vláda v pátek rovněž Itálii připomněla, že nikdy nezavedla vůči ní kontroly kvůli masovému přílivu migrantů na italský ostrůvek Lampedusa, a naopak v minulosti byla s Itálií solidární, když několikrát umožnila lodím s migranty, které nevládní organizace zachránily ve Středomoří a jimž italská vláda zakázala vplout do přístavů své země, zakotvit ve Španělsku.
„Proto naléhavě žádáme italskou vládu, aby situaci napravila, ukončila kontroly a zacházela se Španěly jako se všemi ostatními evropskými občany. Pokud to neudělá do neděle 9. srpna, bude Španělsko nuceno přijmout přiměřená opatření na ochranu zájmů a důstojnosti svých občanů,“ uvedla v pátek španělská vláda.
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