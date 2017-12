AKTUALIZOVÁNO před 3 hodinami

Itálie má v úmyslu poslat do středoafrického Nigeru 470 vojáků. Mají tam pomoci s bojem proti pašování lidí. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na čtvrteční sdělení generálního štábu italské armády. Generální štáb ve svém prohlášení uvedl, že v Nigeru nyní probíhá průzkumná mise. Jejím cílem je pomoci rozhodnout, jak rozsáhlá podpora má být této zemi poskytnuta. O tuto pomoc požádala vláda Nigeru, ale rozhodnout o jejím poskytnutí musí ještě italský parlament. Pokud bude souhlas dán, má Itálie podle Reuters v úmyslu poslat do Nigeru postupně 470 vojáků, přičemž během roku by tam měl být udržován stálý průměrný stav přibližně 250 lidí.

autor: ČTK

