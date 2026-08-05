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Zahraničí

Ital postavil falešný amfiteátr a vybíral vstupné, městečko se ho chce zbavit

ČTK

Městečko Arcugnano v italské provincii Vicenza se chce zbavit falešného amfiteátru, který tam postavil podvodník a lákal na něj turisty jako na autentickou historickou památku. Radnici ale k tomu chybějí peníze, napsala agentura DPA.

Falešný amfiteátr
Falešný amfiteátrFoto: Google Maps
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Obnova kopečku, na kterém muž zbudoval amfiteátr s uměle opotřebovanými kameny, sochami a sloupy, by podle deníku La Repubblica mohla stát 300 až 500 tisíc eur (7,25 milionu až 12,1 milionu korun).

Pro Arcugnano, které má 7500 obyvatel, by to znamenalo velký zásah do kasy. Starosta Simone Cuomo řekl, že obec má roční rozpočet méně než sedm milionů eur a peníze potřebuje na naléhavé výdaje. „Moje stanovisko je jasné: kdo se dopustil podvodu, musí uhradit vzniklé škody na životním prostředí a odstranit je,“ řekl Cuomo.

Anfiteatro Berico jeho provozovatel prezentoval jako nález pocházející ze 4. století našeho letopočtu. Jindy zase tvrdil, že jde o rekonstrukci divadla, které tam kdysi stávalo. To však popřel italský úřad pro kulturní dědictví.

Vstupenka do amfiteátru stála 40 eur a jeho návštěvníci se o něm dozvídali smyšlené příběhy. Jedním z nich bylo to, že ho cestou z Egypta do Říma navštívil César s Kleopatrou, ačkoliv ve skutečnosti žil o několik set let dříve, než stavba podle zřizovatele vznikla.

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Podezření, že jde o pouhou napodobeninu, se začalo naplňovat před deseti lety. Archeologové zjistili, že údajné antické divadlo je postavené z moderních materiálů, jako je upravený kámen, betonové prvky a umělé dekorace.

Devětašedesátiletý provozovatel amfiteátru podle italských médií před časem nastoupil do vězení, kam ho soud poslal na dva roky a čtyři měsíce za nepovolenou stavbu, porušení předpisů na ochranu krajiny a falšování umění.

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