Ital postavil falešný amfiteátr a vybíral vstupné, městečko se ho chce zbavit

Městečko Arcugnano v italské provincii Vicenza se chce zbavit falešného amfiteátru, který tam postavil podvodník a lákal na něj turisty jako na autentickou historickou památku. Radnici ale k tomu chybějí peníze, napsala agentura DPA.
Obnova kopečku, na kterém muž zbudoval amfiteátr s uměle opotřebovanými kameny, sochami a sloupy, by podle deníku La Repubblica mohla stát 300 až 500 tisíc eur (7,25 milionu až 12,1 milionu korun).
Pro Arcugnano, které má 7500 obyvatel, by to znamenalo velký zásah do kasy. Starosta Simone Cuomo řekl, že obec má roční rozpočet méně než sedm milionů eur a peníze potřebuje na naléhavé výdaje. „Moje stanovisko je jasné: kdo se dopustil podvodu, musí uhradit vzniklé škody na životním prostředí a odstranit je,“ řekl Cuomo.
Anfiteatro Berico jeho provozovatel prezentoval jako nález pocházející ze 4. století našeho letopočtu. Jindy zase tvrdil, že jde o rekonstrukci divadla, které tam kdysi stávalo. To však popřel italský úřad pro kulturní dědictví.
Vstupenka do amfiteátru stála 40 eur a jeho návštěvníci se o něm dozvídali smyšlené příběhy. Jedním z nich bylo to, že ho cestou z Egypta do Říma navštívil César s Kleopatrou, ačkoliv ve skutečnosti žil o několik set let dříve, než stavba podle zřizovatele vznikla.
Podezření, že jde o pouhou napodobeninu, se začalo naplňovat před deseti lety. Archeologové zjistili, že údajné antické divadlo je postavené z moderních materiálů, jako je upravený kámen, betonové prvky a umělé dekorace.
Devětašedesátiletý provozovatel amfiteátru podle italských médií před časem nastoupil do vězení, kam ho soud poslal na dva roky a čtyři měsíce za nepovolenou stavbu, porušení předpisů na ochranu krajiny a falšování umění.
Při pokusu doplavat do Ceuty utonulo minulý týden 77 migrantů
Při pokusu doplavat z Maroka do španělské exklávy Ceuta utonulo minulý týden 77 lidí. Podle agentury AFP to v úterý uvedl orgán odpovědný za identifikaci obětí, který je složen z forenzních expertů a odborníků španělského četnictva.
Letní slavnosti staré hudby uzavře Händel a Purcell v podání Collegia Mariana
Koncert souboru Collegium Marianum s basbarytonistou Andreasem Wolfem uzavře letošní 27. ročník mezinárodního festivalu Letní slavnosti staré hudby.
ŽIVĚ Po ruských útocích na Kyjev je nejméně 15 mrtvých, desítky dalších jsou zraněný
Nejméně 15 lidí zahynulo při ruských nočních úderech v Kyjevské oblasti. V brovarském okresu bylo zabito devět lidí, v Buče čtyři lidé a jeden člověk ve fastivském okrese, uvedl na platformě telegram šéf kyjevské vojenské správy Tymur Tkačenko. V Kyjevě zahynula jedna žena, uvedly podle agentury AFP již dříve kyjevské úřady.
ŽIVĚ Írán chce kontrolu nad připlouvajícími loděmi a přehled o opačném směru
Írán chce mít kontrolu nad lodní dopravou směřující Hormuzským průlivem do Perského zálivu a také přehled o lodích mířících odtud, včetně možnosti v případě nutnosti zasáhnout. Vyplývá to z dočasného plánu na znovuotevření strategické námořní trasy, o kterém Írán v současné době jedná s Ománem, informovala v úterý agentura Reuters s odvoláním na vysoce postavený íránský zdroj.
Začíná festival Brutal Assault. Nabídne jediný koncert Waltari či Body Count
V barokní pevnosti Josefov v Jaroměři na Náchodsku začíná 29. ročník festivalu extrémní hudby Brutal Assault, skončí v noci na neděli. Nabídne více než 160 kapel a doprovodný program. Pořadatelé očekávají desetitisíce návštěvníků, mají připravená také opatření proti vedru, řekl mluvčí festivalu Vojtěch Sedlák.