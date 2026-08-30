Island odmítl obnovit jednání o vstupu do EU. Rozhodly i obavy o rybolov

Islandští voliči v nedělním referendu odmítli obnovit jednání o vstupu do Evropské unie. Proti bylo 52,8 procenta, pro 47,2 procenta hlasujících. Vyplývá to z konečného výsledku sčítání. Proti obnově jednání, která byla přerušena před 13 lety, tak hlasovalo přibližně o 12 tisíc lidí více než kolik bylo pro, uvedla agentura DPA.
Ze začátku až do 5:15 středoevropského času vypadala čísla lépe pro vstup do EU, údaje ale ovlivňoval vyšší počet sečtených hlasů v Reykjakvíku, jehož obyvatelé jsou obnově přístupových jednání nakloněni více než jiné obvody. Posléze se trend obrátil a nástup odpůrců se už jen zvyšoval.
Volební právo má něco málo přes 270 tisíc Islanďanů. Podle islandské televize odevzdala svůj hlas pětina z nich předem.
Voliči se přiklonili na stranu těch, podle nichž jsou islandské rybolovné vody příliš cenné na to, aby se o nich rozhodovalo jinde. Dle agentury Reuters výsledek hlasování zklame Brusel. Pokud by Islanďané bývali hlasovali pro, mohlo by to podle některých unijních úředníků pomoci zmírnit skepsi vůči rozšíření EU a strategicky posílit blok v době, kdy je v centru pozornosti bezpečnost v Arktidě.
Islandská premiérka Kristrún Frostadóttirová ze sociálně-demokratické strany již dříve oznámila, že se bude výsledkem referenda řídit. Země s pouhými 400 tisíc obyvateli požádala o členství v EU již během finanční krize v roce 2009. Po parlamentních volbách v roce 2013 však nová euroskeptická vláda plány na přistoupení pozastavila.
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