Islamistický terorista na svobodě. Jak je možné, že v Berlíně vraždila „známá firma“?

Vyšetřování útoku na berlínský Pride festival odhaluje trhliny v německém justičním systému. Jedenadvacetiletý Abdul Rahman Ballout, který v plné rychlosti najel dodávkou do davu, byl pro policii „známou firmou“. Kriminalisté znali jeho plány připojení k Islámskému státu a za terorismus by už odsouzen. Přesto se pohyboval zcela volně a legálně si vypůjčil dodávku, se kterou spáchal vražedný čin.
Bílá dodávka Citroën Space Tourer vletěla do průvodu u parku Tiergarten v sobotu ve 22 hodin. Řidič po nárazu do civilistů okamžitě vyskočil z kabiny a začal přeživší lidi bezhlavě sekat mačetou.
Výsledkem koordinovaného útoku v centru Berlína je jedna mrtvá žena, tři lidé v kritickém stavu a dalších osm s těžkými zraněními, přičemž policie nevylučuje přítomnost druhého, dosud neidentifikovaného komplice.
Složka s nápisem Abdul Rahman Toufic Ballout přitom leží na stolech německého státního zastupitelství už od listopadu 2025. Tehdy jednadvacetiletého německého občana s libanonskými kořeny zatkla zásahová jednotka přímo na letišti. Ballout se vracel z neúspěšné cesty do Sýrie, kde se plánoval aktivně zapojit do bojových operací teroristické organizace Islámský stát.
Justice ho následně poslala do výkonu trestu pro mladistvé na jeden rok a deset měsíců. Za mřížemi však strávil pouhých několik měsíců. V květnu 2026 ho soud propustil na podmínku s tím, že musí docházet na deradikalizační kurzy. Ballout úspěšně předstíral nápravu.
Úředníci do protokolu po prvních dvou schůzkách zapsali, že mladík sice působí chladně a nečitelně, ale jeho odpovědi jsou plně přizpůsobené požadavkům kurátorů. Na své třetí povinné sezení do specializovaného centra pro extremismus měl Ballout dorazit dva dny po spáchaném teroristickém útoku.
Legislativní limity
Tajná služba sice monitorovala Balloutův telefon a prováděla namátkové kontroly, ty ale narazily na legislativní limity. Když se Ballout na internetu chlubil fotografií se střelnou zbraní, policie reagovala okamžitou domovní prohlídkou v jeho bytě ve čtvrti Schöneberg.
Na na místě ale zajistila pouze plastovou maketu. Skutečné smrtící zbraně (nože a mačety) si útočník pořídil legálně v běžné obchodní síti těsně před sobotní akcí.
Největší administrativní selhání se odehrálo v komunikaci mezi justicí a soukromým sektorem. Ballout byl v policejních registrech vedený v nejvyšší kategorii nebezpečnosti. To mu ale nebránilo si zcela legálně nepronajmout dodávku.
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