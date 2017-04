před 11 minutami

Teroristická organizace Islámský stát (IS) ztratila v Iráku více než tři čtvrtiny území, které původně od roku 2014 obsadila. Uvedl to v úterý mluvčí irácké armády Jahjá Rasúl. Bojovníci IS obsadili především západní provincii Anbár a sever Iráku. Nyní islamisté bojují o svou poslední baštu v západní části města Mosul. Podle Rasúla má IS pod kontrolou 30 tisíc čtverečních kilometrů iráckého území, což je méně než sedm procent země. Předtím přitom ovládal 40 procent území. Největšími ztrátami byla loni prohraná bitva o Fallúdžu a pád města Ramádí v prosinci 2015.

autor: ČTK

