Islámský stát povraždil v syrském městě Karjatajn 120 lidí, označil je za "agenty režimu"

před 7 minutami

Radikálové z teroristické organizace Islámský stát (IS) pozabíjeli v syrském městě Karjatajn za tři týdny až 120 lidí. Oznámila to v pondělí exilová organizace syrských ochránců lidských práv (SOHR). Město, které leží v provincii Homs, v sobotu obsadila syrská armáda, která zatím stejně jako Damašek informaci o mrtvých nepotvrdila. SOHR začátkem října informovala, že se IS podařilo znovu Karjatajn obsadit, i když město předtím bylo už v rukou vojska. Organizace tvrdí, že bojovníci IS povraždili 128 lidí, z nich 83 v posledních dvou dnech před vstupem armády. Mrtví byli podle radikálů "agenti režimu". Šéf SOHR Ramí Abdar Rahmán řekl, že po vypuzení IS našli lidé "mrtvé v ulicích i v domech".

