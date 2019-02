Islámský stát jsme ještě zdaleka neporazili, mění se do jiné síly, řekla Merkelová

Teroristická organizace Islámský stát (IS) ještě zdaleka nebyla poražena, ačkoliv ztratila téměř veškeré území, které před několika lety v Sýrii a Iráku ovládala. Uvedla to v pátek kancléřka Angela Merkelová, když v Berlíně slavnostně otevřela novou centrálu Spolkové zpravodajské služby (BND). Řekla také, že jednou z priorit BND je monitorování dění v Sýrii, včetně kybernetických hrozeb a falešných zpráv.

"Takzvaný Islámský stát byl naštěstí vytlačen z území, která dříve ovládl, ale to bohužel neznamená, že Islámský stát zmizel," řekla Merkelová. Dodala, že IS stále představuje hrozbu, protože se "transformuje do asymetrické bojové síly".

"Máme ještě dlouhou cestu k míru v Sýrii," dodala kancléřka.

Slova Merkelové jsou v protikladu s názorem amerického prezidenta Donalda Trumpa, který loni koncem roku prohlásil, že IS byl v Sýrii poražen, a proto odtamtud Spojené státy stáhnou své vojáky. Trump tehdy mnohé šokoval a jeho oznámení vedlo i k rezignaci ministra obrany Jamese Mattise, podle něhož by měly USA v Sýrii zůstat.

Ve čtvrtek deník The Wall Street Journal s odvoláním na nejmenované americké činitele napsal, že Washington chystá stažení všech amerických vojáků ze Sýrie do konce dubna.

Podobně jako Merkelová se tento týden vyjádřil také americký generál Joseph Votel, který velí americkým silám na Blízkém východě, v Perském zálivu a severní Africe. I podle něj zůstává IS hrozbou, protože si navzdory územním ztrátám stále udržuje své velitele i bojovníky.

Radikálové z IS začali zabírat rozsáhlé oblasti na severu Iráku a Sýrie v roce 2014 a na dobytých územích násilím prosazovali svůj přísný výklad islámského práva šaría. V jisté době ovládali skoro polovinu Sýrie a zhruba třetinu Iráku. V Iráku byl IS poražen v roce 2017, v Sýrii jsou zbytky jeho členů ještě na východě země, kde ovládají území o rozloze jen asi pěti až šesti kilometrů čtverečních.

Nová centrála Spolkové zpravodajské služby (BND) má kapacitu 4000 pracovníků, už loni se jich tam přestěhovalo asi 3200. Budova se stavěla více než deset let a podle německého tisku stála přes miliardu eur (více než 26 miliard korun).

Nová centrála spolkové rozvědky disponuje asi 260 000 metry čtverečních kancelářské plochy, a je tak největším sídlem tajných služeb na světě. Centrála CIA v Langley je o něco menší, má asi 230 000 metrů čtverečních.