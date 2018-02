Islámský stát byl vypuzen ze syrské provincie Idlib. Stovky lidí se vzdaly koaličním jednotkám

před 6 hodinami

V severozápadní syrské provincii Idlib už nepůsobí teroristická organizace Islámský stát (IS). Přes 200 radikálů s rodinami se vzdalo koalici povstaleckých skupin. S odkazem na sdělení představitele rebelů a exilové Syrské organizace pro lidská práva (SOHR) o tom informovala agentura AFP. Asi 400 lidí, včetně bojovníků IS, jejich příbuzných a zraněných se vzdalo koalici povstalců, uvedl mluvčí skupiny Džajš an-Nasr, která v koalici působí. Jeho kolega dodal, že povstalci IS ostřelovali u města Al-Chuajn, dokud se nevzdali. Malý počet bojovníků IS stále působí v provinciích Homs, Dajr az-Zaur a Hasaka a také v okolí hlavního města Damašku.

autor: ČTK | před 6 hodinami

