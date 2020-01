Po útoku islamistů na vojenskou základnu v Keni zahynuli tři Američané

Jeden voják a dva civilní zaměstnanci armády USA zemřeli v neděli poté, co somálská islamistická skupina Šabáb zaútočila na vojenskou základnu v Keni. Uvedla to večer americká armáda s tím, že další dva zranění pracovníci ministerstva obrany museli být evakuováni do Spojených států. Podle keňské armády se útok podařilo odrazit a zahynulo při něm nejméně pět radikálů.

Už v neděli odpoledne uvedla agentura Reuters, že při útoku byla zničena také dvě letadla, dva vrtulníky a několik vozidel. Podle velitelství amerických sil v Africe (AFRICOM) působí na dotčené základně Manda Bay Airfield necelých 150 Američanů. K útoku se přihlásila skupina Šabáb, která označila údajně desetihodinový útok za ukončený. Tvrdí také, že zabito bylo devět keňských vojáků a zničeno dohromady sedm letounů. Americká armáda označila tvrzení Šabábu za přehnaná a uvedla, že americké a keňské síly útok odrazily. Související Desítky lidí zemřely při výbuchu v Somálsku, v podezření jsou milice Šabáb Podle zdroje Reuters islamisté zaútočili v okrese Lamu na letiště v těsné blízkosti vojenského tábora, kde pobývají vojáci z mnoha zemí, včetně Keni a Spojených států. Bojovníci se zřejmě pokoušeli z letiště dostat na základnu. Místní obyvatelé uvádějí, že na místě vybuchla bomba v automobilu a nad základnou se zvedl oblak černého dýmu. Na základně bylo méně než 150 Američanů Mluvčí keňské armády Paul Njuguna uvedl, že pokus o průnik na základnu byl odražen, základna byla zabezpečena a požár, který postihl některé palivové nádrže, se podařilo dostat pod kontrolu. Zástupce AFRICOM Karl Wiest Reuters řekl, že na základně bylo méně než 150 Američanů, kteří poskytují výcvik a protiteroristickou podporu východoafrickým silám. Šabáb je považován za odnož teroristické sítě Al-Káida. Hnutí usiluje o svržení prozápadní somálské vlády a chce zavést v zemi islámské právo šaría. Skupina vydala prohlášení, ve kterém útok potvrdila s tím, že základna je domovem stovek vojáků z USA a Keni a je jedním z míst v regionu, ze kterých Američané podnikají "křížovou výpravu proti islámu". Somálské milice Šabáb jsou odnoží teroristické organizace Al-Káida. | Foto: Reuters Podle AP, která se odvolává na vnitřní zprávu keňské policie, byla zničena dvě letadla, jedno keňské a jedno americké, dva americké vrtulníky a několik vozidel americké armády. Keňská armáda v prohlášení oznámila, že přistávací dráha je už v bezpečí, byla však uzavřena pro provoz. Keňští vojáci v Somálsku Keňská policie upřesnila, že byly zničeny dva americké vrtulníky, letoun Cessna a několik amerických vojenských vozidel a také jedna Cessna keňské armády. Téměř před rokem Šabáb uskutečnil sebevražedný útok v luxusním komplexu v keňském hlavním městě. Přišlo při něm o život 21 osob. Šabáb v Keni útočí často, mimo jiné na osobní auta. Keňa poslala v roce 2011 své vojáky do Somálska po řadě útoků a únosů přes hranice. Později se keňští vojáci stali součástí mírových sil Africké unie, které mají nyní v Somálsku 21.000 vojáků a pomáhají západem podporované somálské vládě.