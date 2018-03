před 23 minutami

Několik nigerijských školaček, které minulý měsíc unesli radikálové ze skupiny Boko Haram, se vrátilo domů do města Dapchi. Podle agentury Reuters to potvrdili dva svědci. Ti tvrdí, že dívky ve středu přivedli sami islamisté. Neupřesnili ale, kolik studentek se vrátilo. Radikálové z Boko Haram unesli celkem 110 školaček. Dívčí školu ve státě Yobe přepadli 19. února. Do instituce dochází celkem 926 studentek. Svědci tehdy popsali, že ozbrojenci do vesnice přijeli večer a šli přímo do školy, odkud se pak ozývaly výstřely a ven začali vybíhat studentky a učitelé. Podobný počet dívek jako v případě Dapchi je stále nezvěstných i čtyři roky po únosu 276 studentek ze školy v Chiboku.

autor: Zahraničí