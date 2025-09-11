Íránský obohacený uran je zavalený v troskách, přiznal ministr zahraničí

Teherán dlouho nekomentoval, kde se uran, jenž je podle mezinárodních úřadů obohacený více, než si vyžaduje civilní využití, po červnové válce s Izraelem nachází.
Arakčí podle AFP řekl, že "celý náš materiál", čímž myslel obohacený uran, se nachází "pod troskami vybombardovaných zařízení". Podle něj íránská agentura pro atomovou energii nyní vyhodnocuje, v jakém stavu uran je a jak se k němu dostat. O možném postupu bude agentura informovat úřady.
Po červnové válce panovaly nejasnosti o tom, kde skončily íránské zásoby uranu obohaceného na 60 procent, což je výrazně více, než je potřeba pro civilní účely. Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) uvedla, že Írán disponuje zhruba 440 kilogramů tohoto materiálu, který by po dalším obohacení mohl posloužit pro sestavení jaderné zbraně.
Izrael 13. června rozsáhlým leteckým úderem zaútočil na íránské jaderné provozy, vojenské objekty, jaderné vědce a také na vojenské představitele. Útok zahájil izraelsko-íránský konflikt a několikadenní vzájemné vzdušné útoky obou zemí. K bombardování Íránu se přidaly i USA. Konflikt ukončilo příměří, které ohlásil americký prezident Donald Trump v noci na 24. června.
Izrael tvrdil, že cílem války bylo zamezit možnosti, že by Írán získal jadernou zbraň. Teherán však odmítal, že by v posledních letech usiloval o sestrojení takových zbraní.
V současnosti se Írán snaží zvrátit možnost, že Británie, Francie a Německo nechají obnovit mezinárodní sankce pozastavené po dohodě o íránském jaderném programu z roku 2015. Poté, co Spojené státy odstoupily od dohody v roce 2018, přestal ji plnit i Írán. Mezi spornými body mezi Íránem a evropskými zeměmi jsou právě i zásoby vysoce obohaceného uranu či inspekce íránských jaderných zařízení ze strany MAAE.