Íránská držitelka Nobelovy ceny musela po brutálním zatčení do nemocnice

Íránská držitelka Nobelovy ceny za mír Narges Mohammadíová skončila dvakrát na pohotovosti po brutálním zatčení íránskými bezpečnostními složkami 12. prosince. Podle agentury Reuters to uvedla její rodina, která s ní telefonicky hovořila v neděli večer. Íránské úřady věc nekomentovaly.
"Narges Mohammadíová během hovoru řekla, že údery byly tak intenzivní, silné a opakované, že byla dvakrát odvezena na pohotovost… Její fyzický stav v době hovoru nebyl dobrý a vypadala nemocně," uvedla nadace nesoucí aktivistčino jméno ve svém příspěvku na X. Rodině Mohammadíová také sdělila, že čelí obvinění ze spolupráce s izraelskou vládou a že jí bezpečnostní složky vyhrožovaly smrtí. Požádala své právní zástupce, aby na bezpečnostní složky, které ji zadržely, podali žalobu za násilné zatčení.
Mohammadíová dostala Nobelovu cenu za mír v roce 2023. V minulosti byla odsouzena k odnětí svobody na 13 let a devět měsíců kvůli údajnému spolčení proti státní bezpečnosti a šíření propagandy proti íránské vládě. Ve vězení prodělala několik infarktů a v roce 2022 podstoupila operaci. Z vězení byla propuštěna v prosinci 2024 na tři týdny do domácího léčení po operaci, nicméně její pobyt na svobodě íránské úřady prodlužovaly. V aktivismu Mohammadíová na svobodě pokračovala. Zúčastnila se několika protestů a poskytovala rozhovory zahraničním médiím. V jednom případě se zúčastnila protestu před nechvalně známou věznicí Evín, kde byla uvězněna.
Mohammadíová byla podle nadace zatčena na pietní akci uspořádané na počest právníka, který se specializoval na lidská práva a který byl za dosud nevyjasněných okolností nedávno nalezen mrtvý. Prokurátor z Mašhadu v sobotu novinářům řekl, že Mohammadíová a právníkův bratr při vzpomínkové ceremonii pronesli provokativní výroky a "vyzývali přítomné, aby skandovali slogany porušující normy".
Michelin Bib Gourmand v Česku: kam zajít na špičkové jídlo, které nezruinuje peněženku
Michelin Bib Gourmand už dávno není jen „útěchou“ pro restaurace bez hvězdy. Naopak – jde o prestižní ocenění pro podniky, které dokážou nabídnout špičkovou kuchyni za férovou cenu. V Česku jich každým rokem přibývá a dokazují, že skvěle se najíst dnes neznamená utratit jmění ani rezervovat stůl měsíce dopředu.
Křehký Tanec s medvědem. Do kin se chystá silný film o těžké rodičovské volbě
Už příští rok v březnu dorazí do kin intimní a vizuálně působivé drama Tanec s medvědem, ve kterém se v hlavních rolích představí držitelé Českých lvů Pavla Gajdošíková a Kryštof Hádek. Film režisérky Jitky Rudolfové přináší hluboce emotivní sondu do partnerství, jež je postaveno před zásadní rozhodnutí.
Bitva pohlaví? Nesrovnávejte mě se Sabalenkovou, rýpla si Kingová. Bojí se důsledků
Byla první hráčkou, která šla s kůží na trh. Střetla se v otevřeném zápase s mužem. Teď bude bývalý tenistka Billie Jean Kigová sledovat, jak se o něco podobného pokusí současná ženská jednička Aryna Sabalenková proti Australanovi Nicku Kyrgiosovi. Nadšená z toho ale není.
ŽIVĚŽádné ústupky ani kompromis. Moskva vzkázala, jak je ochotna přistoupit na mír
Moskva se nechystá při mírových jednáních o Ukrajině učinit ústupky ohledně Donbasu, "Novoruska" a Krymu, prohlásil náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov. Rusko za žádných okolností ani nebude souhlasit s rozmístěním vojsk členských států NATO na Ukrajině.
ŽIVĚ"Měl by se chovat jako chlap a nevymýšlet si jako malý kluk," pustil se Pavel do Turka
Kandidát Motoristů na ministra životního prostředí Filip Turek by se ke svým kauzám měl postavit jako chlap a nevymlouvat se jako malý kluk. Na síti Facebook to dnes při odpovídání na dotazy veřejnosti řekl prezident Petr Pavel. Dělat si legraci ze všech může podle něj influencer, ale ne člověk, který chce být ministr. Zdůraznil, že s Turkem nemá osobní problém.