Byl to další z řady útoků, který americkým jednotkám ukázal, že íránské schopnosti současní stratégové Pentagonu výrazně podcenili. Poslední březnový pátek na saúdskoarabské základně Prince Sultána totiž střely a drony Teheránu zasáhly leteckou techniku Spojených států. Americké vzdušné síly musely odepsat i jeden z posledních funkčních boeingů s nenahraditelnými schopnostmi.
Operace Pouštní bouře. Válka v Iráku i v Afghánistánu. Kampaň proti takzvanému Islámskému státu. To je jen krátký výčet konfliktů, v nichž sehrálo zásadní roli americké letectvo. I když jsou pokaždé nejvíc viditelné stíhačky či bombardéry, mozek všech akcí je třeba hledat jinde.
U téměř půl století starých strojů E-3 Sentry AWACS (Airborne Early Warning And Control Aircraft). Velitelské a řídicí vojenské letouny vznikly na platformě Boeingu 707. Jejich hlavní smysl je právě v rozdávání povelů, hledání cílů a navádění samotných bitevních letadel operujících v nižších výškách. Jsou zkrátka takovýma očima útočníků.
Vzhledem k tomu, jak masivní nasazení vzdušných sil provází i současná americko-izraelská kampaň proti Íránu, awacsy jsou opět jejich nepostradatelnou součástí. Což si nejspíš uvědomuje i teheránský režim.
Poslední březnový pátek se tak zaměřil na leteckou základnu Prince Sultána vzdálenou zhruba sto kilometrů od Rijádu. Tu využívají i americké síly. A jde o důležitý středobod jejich současných misí nad Perským zálivem. Teherán na letiště vystřelil minimálně jednu balistickou střelu a vyslal také několik sebevražedných bezpilotníků.
A zasáhl skutečně bolestivě. Nejenže exploze zranily minimálně 12 amerických vojáků, dva z toho vážně. Výbuchy poškodily i leteckou techniku. Kromě tankovacího letadla KC-135 Stratotanker zasadily bolavou ránu i jednomu stroji E-3 Sentry AWACS.
Fotografie z místa dokazují, že íránský útok byl natolik přesný, že řídicí letoun už nikdy nevzlétne. Výbuch jej rozdělil na dvě části, přičemž kompletní zůstala jen příď s křídly. Zadní polovina trupu téměř kompletně zmizela.
Podle magazínu Air & Space Forces ztráta jednoho z téměř půlstoletí starého boeingu není zásadní jen z hlediska nynější operace Epic Fury na Blízkém východě. Jde o špatnou zprávu pro všechny příští akce amerického letectva a veškeré jeho plánování.
Spojené státy před začátkem útoků na Írán provozovaly 16 těchto jedinečných letounů. Ovšem kvůli jejich stáří a náročnosti oprav jich bylo provozuschopných jen osm či devět. E-3 Sentry jsou tak stále vzácnější a vyřazení jednoho z nich bude mít výrazný dopad na schopnosti amerického letectva.
I čerstvá epizoda ze Saúdské Arábie podle expertů zdůraznila, jak jsou tyto zastaralé letouny včasné výstrahy a řízení pro vedení amerických operací důležité. Byť se v minulosti počítalo s tím, že E-3 postupně nahradí moderní E-7 Wedgetail na platformě Boeingu 737, Pentagon se teď dívá jinam.
S nástupem současné Trumpovy administrativy se totiž zvýšila důležitost vesmírných systémů a Bílý dům by chtěl v budoucnosti své bojové operace řídit právě orbitálními technologiemi. Jenže jde o tak nákladné a dlouhodobé projekty, že vůbec není jasné, kdy a jestli vůbec se rozjedou.
Do té doby bude stárnoucí flotila E-3 stále nepostradatelná. Íránci, kteří tak ani po několikatýdenním bombardování nepřišli o schopnost vypouštět střely a drony, volí podobnou strategii jako Ukrajinci bránící se agresi Vladimira Putina. I oni už v minulosti úspěšně zasáhli několik ruských letadel včasné výstrahy a řízení.