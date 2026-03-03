Íránci mají uran na 11 atomovek, řekl Witkoff. Můžeme vidět důkazy? zní z Ruska

Íránští zástupci během dřívějších jednání se Spojenými státy prohlásili, že mají 460 kilogramů na 60 procent obohaceného uranu, který by mohl být použit k výrobě jedenácti atomových bomb, řekl americký zmocněnec Steve Witkoff. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v úterý podle státních tiskových agentur TASS a RIA Novosti prohlásil, že neexistují důkazy, že by Teherán vyvíjel jaderné zbraně.
Íránští zástupci podle Witkoffa na úvod vyjednávání řekli, že mají "nezadatelné právo obohacovat všechno jaderné palivo, které mají k dispozici". "Odpověděli jsme, že prezident má pocit, že my máme nezadatelné právo vás zastavit," pokračoval Witkoff. Američané podle něj během jednání usoudili, že Írán nemá jiný zájem, než se vrátit k obohacování jaderného paliva s cílem vyrobit jadernou zbraň.
K výrobě atomové zbraně je potřeba uran obohacený na 90 procent - takzvané obohacení je proces, při kterém se technologicky zvyšuje koncentrace štěpného izotopu v přírodním uranu tak, aby mohl být využit jako palivo v jaderných elektrárnách nebo jako nálož v jaderných zbraních. Obohacení z 60 na 90 procent už představuje relativně malý technologický krok.
"Materiál (obohacený na) 60 procent může být obohacen na 90 procent, což je považováno za potřebné k výrobě zbraní, během přibližně jednoho týdne, možná deseti dnů," řekl Witkoff. Írán dlouhodobě tvrdí, že o jadernou zbraň neusiluje a že jeho jaderný program slouží pouze mírovým účelům.
"Íránští vyjednávači nám řekli přímo - bez jakéhokoliv studu - že mají pod kontrolou 460 kilogramů na 60 procent (obohaceného uranu) a že si jsou vědomi toho, že by z toho bylo možné vyrobit jedenáct jaderných bomb," řekl Witkoff. Americký prezident Donald Trump ho podle jeho slov vyslal na jednání s cílem dosáhnout dohody, v níž by Teherán souhlasil s eliminací svého balistického programu, námořnictva, vzdal se podpory regionálních ozbrojenců a ukončil obohacování jaderného paliva.
"Chtěli, abychom hlásili pozitivní zprávy. Ale ta schůzka pozitivní nebyla," dodal Witkoff. Trump v pátek uvedl, že není spokojený se způsobem, jakým Írán s Washingtonem vyjednává. Šéf Bílého domu podle agentur prohlásil, že si přeje s Íránem uzavřít dohodu, a zopakoval, že Teherán nesmí vlastnit jaderné zbraně.
Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí tehdy uvedl, že Spojené státy se musí vyvarovat nadměrných požadavků, aby byla diplomatická jednání úspěšná. Ve čtvrtek Arakčí hovořil o dobrém posunu v souvislosti s jednáními. Podle tehdejších informací serveru Axios ale hodnocení amerických představitelů nebylo tak pozitivní.
O víkendu Spojené státy a Izrael zahájily rozsáhlé vzdušné útoky na Írán, které zabily mimo jiné některé vysoce postavené íránské představitele. Írán od té doby podniká odvetné útoky na Izrael a arabské země, kde se nacházejí americké vojenské základny.
"Dosud nevidíme důkazy o tom, že by Írán vyvíjel jaderné zbraně, což bylo hlavním, ne-li jediným důvodem pro válku," řekl v úterý podle ruských agentur Lavrov na tiskové konferenci se zástupcem brunejské diplomacie. Americko-izraelský útok na Írán označil za agresi a de facto válku, jejíž důsledky jsou už teď citelné na celém Blízkém východě. Vyzval přitom, aby všechny strany okamžitě ukončily boje.
Rusko už přes čtyři roky vede ozbrojenou agresi vůči Ukrajině. Teherán je spojencem Moskvy a po ruském vpádu do sousední země v únoru 2022 se stal pro Rusko klíčovým partnerem a dodavatelem některých zbraňových systémů. Ruská diplomacie už o víkendu vyzvala USA a Izrael, aby údery proti Íránu okamžitě ukončily.
"S radostí křičel: Je mrtvý, je mrtvý!" Íránci v Praze slavili zabití "věčného" vůdce
Podle posledních dostupných údajů ze sčítání lidu žije v Česku zhruba tisíc osob s íránským státním občanstvím. Diaspora je aktivní a v poslední době uspořádala několik protestů a demonstrací, kterých se účastní desítky až stovky lidí. Mezi nimi i Íránec Arian, se kterým Aktuálně.cz přináší rozhovor.
Doporučené psaní nově za 83 korun. Česká pošta opět podraží
Česká pošta od letošního dubna zdraží některé služby. Více lidé zaplatí například za poslání doporučeného či cenného psaní, dražší budou i cenné zásilky. Cena většinou vzroste o šest korun. Vyplývá to z nového ceníku, na který upozornil server TN.cz. Již dříve letos pošta zvýšila poplatek za platby SIPO.
Policie navrhla obžalovat tři lidi a firmu kvůli pádu lanovky na Ještěd
Policie ukončila vyšetřování pádu lanovky na Ještěd. Navrhla obžalovat tři lidi a jednu právnickou osobu z přečinu obecného ohrožení z nedbalosti. V úterý to řekl náměstek okresní státní zástupkyně Kamil Látr. Tragická nehoda se na visuté lanovce v Liberci stala v říjnu 2021, při pádu jedné z kabin zemřel průvodčí. Všem obviněným hrozí trest od tří do deseti let vězení.
ŽIVĚ"Zničili jsme velitelství revolučních gard." Rubio uvedl, co přimělo Američany útočit
Ozbrojené síly Spojených států během pokračujících operací zničily velitelská a řídicí centra íránských revolučních gard, schopnosti íránské protivzdušné obrany, odpalovací zařízení raket a dronů i vojenská letiště. Na X to v úterý brzy ráno uvedlo regionální velitelství amerických ozbrojených sil CENTCOM.
Dovolenou si zkrátili, bezpečí má přednost. V Praze přistálo letadlo s turisty z Blízkého východu
V Praze přistálo v úterý po 02:00 ráno první letadlo s turisty z Blízkého východu od začátku amerického útoku na Írán. Stroj společnosti Smartwings s kapacitou zhruba 200 osob přepravil cestující z letiště v ománském Maskatu.