Zahraničí

Íránci mají uran na 11 atomovek, řekl Witkoff. Můžeme vidět důkazy? zní z Ruska

Zahraničí,ČTK

Íránští zástupci během dřívějších jednání se Spojenými státy prohlásili, že mají 460 kilogramů na 60 procent obohaceného uranu, který by mohl být použit k výrobě jedenácti atomových bomb, řekl americký zmocněnec Steve Witkoff. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v úterý podle státních tiskových agentur TASS a RIA Novosti prohlásil, že neexistují důkazy, že by Teherán vyvíjel jaderné zbraně.

FILE PHOTO: Coalition of the Willing Summit in Paris
"Íránští vyjednávači nám řekli přímo - bez jakéhokoliv studu - že mají pod kontrolou 460 kilogramů na 60 procent (obohaceného uranu) a že si jsou vědomi toho, že by z toho bylo možné vyrobit jedenáct jaderných bomb," řekl Witkoff. (Steve Witkoff, americký zmocněnec)Foto: Reuters
Íránští zástupci podle Witkoffa na úvod vyjednávání řekli, že mají "nezadatelné právo obohacovat všechno jaderné palivo, které mají k dispozici". "Odpověděli jsme, že prezident má pocit, že my máme nezadatelné právo vás zastavit," pokračoval Witkoff. Američané podle něj během jednání usoudili, že Írán nemá jiný zájem, než se vrátit k obohacování jaderného paliva s cílem vyrobit jadernou zbraň.

K výrobě atomové zbraně je potřeba uran obohacený na 90 procent - takzvané obohacení je proces, při kterém se technologicky zvyšuje koncentrace štěpného izotopu v přírodním uranu tak, aby mohl být využit jako palivo v jaderných elektrárnách nebo jako nálož v jaderných zbraních. Obohacení z 60 na 90 procent už představuje relativně malý technologický krok.

"Materiál (obohacený na) 60 procent může být obohacen na 90 procent, což je považováno za potřebné k výrobě zbraní, během přibližně jednoho týdne, možná deseti dnů," řekl Witkoff. Írán dlouhodobě tvrdí, že o jadernou zbraň neusiluje a že jeho jaderný program slouží pouze mírovým účelům.

"Chtěli, abychom hlásili pozitivní zprávy. Ale ta schůzka pozitivní nebyla," dodal Witkoff. Trump v pátek uvedl, že není spokojený se způsobem, jakým Írán s Washingtonem vyjednává. Šéf Bílého domu podle agentur prohlásil, že si přeje s Íránem uzavřít dohodu, a zopakoval, že Teherán nesmí vlastnit jaderné zbraně.

Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí tehdy uvedl, že Spojené státy se musí vyvarovat nadměrných požadavků, aby byla diplomatická jednání úspěšná. Ve čtvrtek Arakčí hovořil o dobrém posunu v souvislosti s jednáními. Podle tehdejších informací serveru Axios ale hodnocení amerických představitelů nebylo tak pozitivní.

O víkendu Spojené státy a Izrael zahájily rozsáhlé vzdušné útoky na Írán, které zabily mimo jiné některé vysoce postavené íránské představitele. Írán od té doby podniká odvetné útoky na Izrael a arabské země, kde se nacházejí americké vojenské základny.

"Dosud nevidíme důkazy o tom, že by Írán vyvíjel jaderné zbraně, což bylo hlavním, ne-li jediným důvodem pro válku," řekl v úterý podle ruských agentur Lavrov na tiskové konferenci se zástupcem brunejské diplomacie. Americko-izraelský útok na Írán označil za agresi a de facto válku, jejíž důsledky jsou už teď citelné na celém Blízkém východě. Vyzval přitom, aby všechny strany okamžitě ukončily boje.

Rusko už přes čtyři roky vede ozbrojenou agresi vůči Ukrajině. Teherán je spojencem Moskvy a po ruském vpádu do sousední země v únoru 2022 se stal pro Rusko klíčovým partnerem a dodavatelem některých zbraňových systémů. Ruská diplomacie už o víkendu vyzvala USA a Izrael, aby údery proti Íránu okamžitě ukončily.

