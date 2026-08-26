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Zahraničí

Írán zařadil Radio Farda na seznam vojenských cílů. Stanice sídlí v Praze

ČTK
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Íránské ozbrojené síly zařadily na seznam svých vojenských cílů několik perskojazyčných médií sídlících v zahraničí, včetně stanice Radio Farda. Tu provozuje americká stanice Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL), která sídlí v Praze.

Írán - Záliv - vlajka - oheň
Ilustrační foto.Foto: X01475 – Reuters
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Na seznamu jsou také stanice BBC Persian či Iran International. Podle agentury AFP to ve středu oznámil mluvčí sil Abólfazl Šekárčí, který tato média obvinil ze spolupráce s americkými a izraelskými rozvědkami. Vyjádření Rádia RFE/RL a českých úřadů se zjišťuje.

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Šekárčí stanice označil za nepřátelské a dodal, že mají přímé vazby na izraelskou službu Mossad a americkou Ústřední zpravodajskou službu (CIA). Stanice jsou podle něj "vojáky sionismu a Spojených států" a íránské ozbrojené síly je nepovažují za média.

Perskojazyčnou verzi britské veřejnoprávní stanice BBC a soukromou íránskou exilovou televizní stanici Iran International, která sídlí v Londýně, íránský režim v roce 2022 zařadil na seznam teroristických organizací.

Teherán perskojazyčná média sídlící v zahraničí dlouhodobě obviňuje ze spolupráce s Izraelem. Od začátku války proti Íránu, kterou USA a Izrael zahájily 28. února, íránský režim ještě více zesílil kontrolu nad médii a šířením informací, přičemž na mnoho týdnů blokoval standardní připojení k internetu.

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