Írán vyzval Británii, aby proces s humanitární pracovnicí nepolitizovala

Na penzi se státním příspěvkem v takzvaném třetím pilíři penzijního systému si na konci loňského roku spořilo 4,424 milionu lidí. Bylo to o 32 000 méně než na konci loňského roku. Vyplývá to ze statistik ministerstva financí. V transformovaných fondech, kam už lidé nemohou vstupovat, bylo 3,154 milionu lidí. To bylo o 174 000 méně než na konci roku 2019. Doplňkové penzijní spoření, které penzijní připojištění od roku 2013 nahradilo, má 1,27 milionu lidí, o 142 000 více než v prosinci 2019.