Od nástupu Trumpa až po bombardování. Takto se USA a Írán dostaly na pokraj války

Současné napětí mezi Spojenými státy a Íránem je výsledkem desítek let dlouhých sporů. Po nástupu Donalda Trumpa na pozici amerického prezidenta se ale vztahy mezi oběma zeměmi výrazně zhoršily. Nyní se dostaly do bodu, ze kterého je jen krůček k vyhlášení války. Podívejte se, co vyhrocené situaci předcházelo.