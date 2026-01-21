Přeskočit na obsah
Benative
21. 1. Běla
Zahraničí

Írán v případě napadení odpoví všemi prostředky, vzkázal Trumpovi íránský šéfdiplomat

ČTK

Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí zveřejnil dosud nejotevřenější výhrůžku Spojeným státům od krvavého potlačení protirežimních demonstrací v Íránu, když Washington varoval, že islámská republika v případě napadení odpoví všemi dostupnými prostředky.

Iran Iraq
Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí.Foto: CTK
Jeho komentář pro list The Wall Street Journal přichází v době, kdy z jihovýchodní Asie vyplula na západ úderná skupina letadlové lodi USS Abraham Lincoln, upozornila agentura AP.

V názorovém sloupku pro list The Wall Street Journal, který list zveřejnil v úterý večer, Arakčí tvrdí, že násilná fáze nepokojů trvala méně než 72 hodin, a z vyhrocení původně pokojných protestů opět viní demonstranty, „teroristy“ a zahraniční agenty.

Na videích, jež navzdory mnohadennímu přerušení internetového spojení unikla z Íránu, je však patrná střelba ze strany bezpečnostních sil do zjevně neozbrojených demonstrantů, upozorňuje AP. O tom se nicméně Arakčí, jemuž byla kvůli masovému zabíjení účastníků masových demonstrací v íránských městech zrušena pozvánka na Světové ekonomické fórum v Davosu, ve svém článku nezmiňuje.

Podle íránské lidskoprávní organizace Human Rights Activists News Agency (HRANA) při protivládních demonstracích, které podnítily koncem prosince protesty proti špatné ekonomické situaci v zemi, zahynulo nejméně 4519 lidí a více než 26 tisíc bylo zatčeno. List The Times s odvoláním na zprávu íránských lékařů píše o 16 500 mrtvých a 330 tisíc zraněných.

Konfrontace bude krvavá

„Na rozdíl od zdrženlivosti, kterou Írán projevil v červnu 2025, naše mocné ozbrojené síly bez výčitek palebně odpoví vším, co máme, budeme-li znovu napadeni,“ napsal Arakčí s odkazem na červnovou 12denní vzdušnou válku mezi Izraelem a Íránem, do níž se údery na íránská jaderná zařízení jednorázově zapojily také Spojené státy.

„To není výhrůžka, nýbrž realita, kterou mám zapotřebí jasně sdělit, protože jako diplomatovi i jako veteránovi se mi válka protiví,“ uvedl šéf íránské diplomacie.

„Totální konfrontace bude jistě krvavá a potáhne se mnohem déle, než si Izrael a jeho spojenci představují ve svých fantazijních scénářích, které se snaží prodat Bílému domu. Určitě zasáhne celý region a bude mít dopad na obyčejné lidi po celém světě,“ varoval dále šéf íránské diplomacie.

Podle AP se jeho hrozba týká střel středního a krátkého doletu, jimiž by Írán mohl zaútočit na americké základny a další zájmy USA v oblasti Perského zálivu. Spojené státy už částečně omezily cesty svých diplomatů na americké základny v Kuvajtu a Kataru. Diplomaté některých blízkovýchodních zemí pak podle AP Trumpa přesvědčili, aby na Írán neútočil. Minulý týden Írán zjevně v očekávání útoku uzavřel svůj vzdušný prostor.

Podle údajů o pohybu lodí proplula USS Abraham Lincoln, která se v posledních dnech nacházela v Jihočínském moři, v úterý Malackým průlivem, klíčovou vodní trasou mezi Jihočínským mořem a Indickým oceánem. Představitel amerického námořnictva pod podmínkou zachování anonymity agentuře AP řekl, že letadlová loď s třemi doprovodnými torpédoborci míří na západ.

Ačkoli představitelé námořnictva a dalších obranných složek nechtěli potvrdit, že skupina lodí míří přímo na Blízký východ, její současný kurz a poloha v Indickém oceánu podle AP naznačují, že do oblasti připluje během několika dní. Americká armáda podle agentury také zveřejnila snímky, z nichž je patrný přílet letounů F-15E Strike Eagle a přesuny raketového systému HIMARS v regionu.

