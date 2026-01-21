Írán v případě napadení odpoví všemi prostředky, vzkázal Trumpovi íránský šéfdiplomat

Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí zveřejnil dosud nejotevřenější výhrůžku Spojeným státům od krvavého potlačení protirežimních demonstrací v Íránu, když Washington varoval, že islámská republika v případě napadení odpoví všemi dostupnými prostředky.
Jeho komentář pro list The Wall Street Journal přichází v době, kdy z jihovýchodní Asie vyplula na západ úderná skupina letadlové lodi USS Abraham Lincoln, upozornila agentura AP.
V názorovém sloupku pro list The Wall Street Journal, který list zveřejnil v úterý večer, Arakčí tvrdí, že násilná fáze nepokojů trvala méně než 72 hodin, a z vyhrocení původně pokojných protestů opět viní demonstranty, „teroristy“ a zahraniční agenty.
Na videích, jež navzdory mnohadennímu přerušení internetového spojení unikla z Íránu, je však patrná střelba ze strany bezpečnostních sil do zjevně neozbrojených demonstrantů, upozorňuje AP. O tom se nicméně Arakčí, jemuž byla kvůli masovému zabíjení účastníků masových demonstrací v íránských městech zrušena pozvánka na Světové ekonomické fórum v Davosu, ve svém článku nezmiňuje.
Podle íránské lidskoprávní organizace Human Rights Activists News Agency (HRANA) při protivládních demonstracích, které podnítily koncem prosince protesty proti špatné ekonomické situaci v zemi, zahynulo nejméně 4519 lidí a více než 26 tisíc bylo zatčeno. List The Times s odvoláním na zprávu íránských lékařů píše o 16 500 mrtvých a 330 tisíc zraněných.
Konfrontace bude krvavá
„Na rozdíl od zdrženlivosti, kterou Írán projevil v červnu 2025, naše mocné ozbrojené síly bez výčitek palebně odpoví vším, co máme, budeme-li znovu napadeni,“ napsal Arakčí s odkazem na červnovou 12denní vzdušnou válku mezi Izraelem a Íránem, do níž se údery na íránská jaderná zařízení jednorázově zapojily také Spojené státy.
„To není výhrůžka, nýbrž realita, kterou mám zapotřebí jasně sdělit, protože jako diplomatovi i jako veteránovi se mi válka protiví,“ uvedl šéf íránské diplomacie.
„Totální konfrontace bude jistě krvavá a potáhne se mnohem déle, než si Izrael a jeho spojenci představují ve svých fantazijních scénářích, které se snaží prodat Bílému domu. Určitě zasáhne celý region a bude mít dopad na obyčejné lidi po celém světě,“ varoval dále šéf íránské diplomacie.
Podle AP se jeho hrozba týká střel středního a krátkého doletu, jimiž by Írán mohl zaútočit na americké základny a další zájmy USA v oblasti Perského zálivu. Spojené státy už částečně omezily cesty svých diplomatů na americké základny v Kuvajtu a Kataru. Diplomaté některých blízkovýchodních zemí pak podle AP Trumpa přesvědčili, aby na Írán neútočil. Minulý týden Írán zjevně v očekávání útoku uzavřel svůj vzdušný prostor.
Podle údajů o pohybu lodí proplula USS Abraham Lincoln, která se v posledních dnech nacházela v Jihočínském moři, v úterý Malackým průlivem, klíčovou vodní trasou mezi Jihočínským mořem a Indickým oceánem. Představitel amerického námořnictva pod podmínkou zachování anonymity agentuře AP řekl, že letadlová loď s třemi doprovodnými torpédoborci míří na západ.
Ačkoli představitelé námořnictva a dalších obranných složek nechtěli potvrdit, že skupina lodí míří přímo na Blízký východ, její současný kurz a poloha v Indickém oceánu podle AP naznačují, že do oblasti připluje během několika dní. Americká armáda podle agentury také zveřejnila snímky, z nichž je patrný přílet letounů F-15E Strike Eagle a přesuny raketového systému HIMARS v regionu.
ŽIVĚCla na EU Trump neuvalí. S šéfem NATO domluvil dohodu o Grónsku, jež "potrvá věčně"
Americký prezident Donald Trump se domluvil se šéfem Severoatlantické aliance Markem Ruttem na rámci budoucí dohody o Grónsku a celé arktické oblasti. Trump to po jednání v Davosu oznámil na sociální síti Truth Social s tím, že díky tomu nezavede dodatečná cla vůči osmi evropským zemím.
Europarlament poslal kontroverzní pakt s Latinoameričany k ledu. Prošetří ho soud
Evropský parlament schválil ve středu návrh, aby obchodní dohodu s uskupením latinskoamerických zemí Mercosur přezkoumal Soudní dvůr EU. Nemůže tak přistoupit k ratifikaci do doby, než se Soudní dvůr k úmluvě vyjádří. Pokud by Soudní dvůr EU uznal, že dohoda není v souladu s unijním právem, bylo by nutné ji pozměnit. Evropská komise rozhodnutí parlamentu lituje.
ŽIVĚTrump oznámil, že se ve čtvrtek setká se Zelenským, chce konec krveprolití
Americký prezident Donald Trump ve středu na Světovém ekonomickém fóru (WEF) v Davosu oznámil, že by se ve čtvrtek ve švýcarském městě měl setkat s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Předtím v projevu na WEF tvrdil, že schůzku plánuje na dnešek, Zelenskyj však ve středu v Davosu není, potvrdila kancelář ukrajinského prezidenta.
Černobyl v ohrožení. Rusko elektrárnu odstřihlo, chystá se ještě horší věc
Rozsáhlé ruské útoky na ukrajinskou energetiku zasáhly i infrastrukturu klíčovou pro jadernou bezpečnost. Černobylská elektrárna přišla o veškeré externí napájení, výpadky se dotkly také přenosových vedení k dalším jaderným zdrojům. Situaci zhoršují silné mrazy a hrozba dalších úderů, Ukrajina žádá naléhavou pomoc v energetice i protivzdušné obraně.
ŽIVĚČást poslanců chce omezit ústavní pravomoc prezidenta při jmenování ministrů
Někteří vládní poslanci chtějí diskutovat o omezení pravomocí prezidenta při jmenování ministrů úpravou ústavy. Uvedla to ve středu večer televize Nova, podle které o tom poslanci mluvili na jednání ústavně-právního výboru Sněmovny. Důvodem je nynější situace, kdy prezident Petr Pavel odmítá jmenovat poslance Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí.