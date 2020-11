Írán se nám pomstí. Třeba vraždou politika, říká po útoku na fyzika izraelský expert

Fyzik Mohsen Fachrízádeh byl klíčovou postavou íránského jaderného programu. Vyhýbal se vystupování na veřejnosti, na některých akcích používal pseudonym a není přesně známo ani jeho datum narození: bylo mu něco přes šedesát let.

Přesto se atentátníkům podařilo Fachrízádeha připravit o život. Stalo se tak minulý pátek ve dvě hodiny místního času na silnici u města Absard, sedmdesát kilometrů východně od Teheránu. Na vůz, ve kterém íránský fyzik jel, vypálil dávku kulomet ovládaný na dálku a umístěný na automobilu značky Nissan.

Kulky zasáhly čelní sklo Fachrízádehova auta. Když viděl a slyšel, co se děje, zastavil a vystoupil z auta. Zřejmě chtěl z místa utéci. Několik okamžiků poté ale stojící Nissan explodoval a tento výbuch byl smrtelný. Vědce ještě dopravila helikoptéra do nemocnice, zde však zemřel.

Fachrízádeh byl nejen prominentní fyzik, ale také důstojník elitních Revolučních gard, které jsou hlavní oporou íránského režimu. Stál u zrodu íránského nukleárního programu před dvaceti lety a Izraelci jej považovali za muže, který má na starosti sestrojení jaderné hlavice. Když před dvěma lety izraelský premiér v projevu zveřejnil části údajně utajeného íránského výzkumu, řekl: "Pamatujte si toto jméno. Fachrízádeh."

Ačkoliv Írán uzavřel v roce 2015 dohodu o mezinárodních inspekcích svých nukleárních zařízení, nikdy nedovolil zástupcům Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Fachrízádeha vyslechnout.

Za posledních deset let jde o šestou vraždu jaderného fyzika v Íránu. Teherán je všechny připisuje Izraeli, ačkoliv důkazy se nikdy nenašly. Tentokrát íránští představitelé slibují odpověď. "Pomstíme smrt našeho mučedníka," uvedl například ministr zpravodajských služeb Mahmúd Alaví. Vlivný deník Kejhán vyzval k bombardování severoizraelské Haify.

V pondělí se na íránském ministerstvu obrany konal smuteční obřad. Přítomni byli zástupci ministerstva i Revolučních gard.

Izrael musí počítat s útokem

Smrt prominentního vědce vystavuje íránskou vládu riziku ztráty prestiže. Hlavně poté, co loni při americkém bombardování zahynul vůdce Revolučních gard Kásem Solejmání. Toho dal však zlikvidovat americký prezident Donald Trump a přihlásil se k tomu.

Aktuálně.cz oslovilo profesora Bar-Ilanovy univerzity v Tel Avivu Hillela Frische s dotazem, zda nyní hrozí velká íránská odveta a potenciálně i válka mezi Izraelem a Íránem.

"Izrael samozřejmě musí počítat s útokem, který bude nejen odplatou za smrt Fachrízádeha, ale který také odradí Izrael od dalších podobných činů. To znamená, že Írán musí zacílit pomstu na nějakého důležitého izraelského politika, představitele bezpečnostních složek, vědce pracujícího v izraelském vojensko-průmyslovém komplexu, případně diplomata na některém z izraelských velvyslanectví ve světě," uvádí expert na blízkovýchodní politiku.

Írán popírá, že by usiloval o atomovou bombu. Izrael je ale přesvědčen o opaku a Írán vyzbrojený nukleární hlavicí považuje za největší hrozbu pro svoji existenci.

Možné vyjednávání s Američany

Zatímco dosluhující prezident USA Donald Trump ke spokojenosti Izraelců odstoupil od dohody o íránském jaderném programu z roku 2015 a uvalil na islámskou republiku tvrdé sankce, jeho nástupce Joe Biden se chce vrátit k jednacímu stolu. Íránci chtějí jednat také, protože Trumpem prosazené sankce prudce snížily vývoz ropy a způsobily inflaci.

"Nemyslím si, že Írán provede masivní teroristický útok na civilisty, protože to by ohrozilo budoucí vyjednávání s Bidenem a Evropany o jaderné dohodě a zrušení ekonomických sankcí. Takový útok by hrál do karet Izraeli, který si obnovení dohody nepřeje. Domnívám se však, že nějak Teherán odpovědět musí, protože se vystavuje riziku ztráty tváře a prestiže v důsledku atentátů na Kásema Solejmáního před rokem a teď Fachrízádeho," míní Hillel Frisch.

